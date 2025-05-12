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Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

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5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini toplayan PKK'dan beklenen açıklama geldi. Kongrenin sonuç bildirgesini yayımlayan terör örgütü, kendisini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Açıklamada, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi çağrısı yapıldı.

Pkk, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 12. Kongresinin kararlarını açıkladı. Pkk, yaptığı açıklamada silahları bıraktığını ve örgütü feshettiğini duyurdu.

9 Mayıs'ta yapılan açıklamada, iki farklı alanda birbirine paralel olarak yapılan kongrede "Abdullah Öcalan'ın çağrısı temelinde tarihi kararlar alındığı" kaydedilmiş ve sonuçların yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı bildirilmişti. PKK sonuç bildirgesinde, "Önder Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat tarihi açıklamasıyla başlayan süreç, yaptığı çok yönlü çalışmalar, değişik tarzlarda sunduğu perspektifler ışığında 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplanan 12. Parti Kongremiz başarıyla tamamlandı" denildi.

"PKK ADIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI"

Bildirgede, "PKK'nin Olağanüstü 12. Kongresi PKK mücadelesinin, Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğini, bu yönüyle PKK'nin tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi. Bu temelde PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK'nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verildi.

"TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ YENİDEN DİZEYN EDİLMELİ"

Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi çağrısı yapıldığı bildirgede, "Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır. Aynı şekilde hükümet ve ana muhalefet partisi başta olmak üzere mecliste temsili bulunan tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini, din ve inanç topluluklarını, demokratik basın kuruluşlarını, kanaat önderlerini, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, işçi-emekçi sendikalarını, kadın-gençlik örgütlerini, ekolojist hareketleri sorumluluk altına girerek barış ve demokratik toplum sürecine katılmaya çağırıyoruz" denildi.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI, NASIL DEVAM ETTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi. Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu. Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 9 Mayıs'ta Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, " PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu. 12 Mayıs'ta da terör örgütü PKK kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı.

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (69)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Allahım şükürler olsun.. Şükürler olsun Rabbim, sonunda bitti.. artık gençler ölmeyecek, artık kimse kanlar üzerinden siyaset yapamayacak !! artık paramız boşa gitmeyecek.. Kurban olayım emeği geçenlere.. Hamd olsun sana rabbim.

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Haber YorumlarıCece Cece:

bunlara güvenen aptaldır yarın kandırıldık derler

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

beslenmemeli. hepsine birer sarı torba

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Haber YorumlarıAli Ekber Sokarski:

savaş çığırtkanlığı yapanlar geçmiş olsun sizlere , çok savaş istiyorsanız yallah İsrail'e

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

herke şükür namazı kılsın, sevincimden göz yalarım akıyor yemin ederim.. bitti bitti.. tam 45 sene b ülke ağladı, analar ağladı, hep üzüldü bu ülke.. eee artık yeter. Yeter artık !! Rabbim Erdoğan'a ve Bahçeli'ye uzun ömür versin..

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

YEDİK BİZDE -))))

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

vatana millete hayırlı olsun

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Haber YorumlarıVatan Daş:

Hadi yaa valla mı Seçim zamanı yaklaştı anlaşılan birileri yalanlarla göz boyamaya başladı yine

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Haber YorumlarıKazim Bedir:

25 sene dağlarda görev yaptım da PKK nin bittiğini ben görmedim PKK bitmez geçin başka plaga

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

o kadar farklı duygular içerisindeyim ki hala inanasım gelmiyor, düşünsenize artık o terör belası bitti.. artık batıya gittiğimizde bize potansiyel pkkli olarak bakamayacaklar.. çünkü öyle bir örgüt yok artık.. bitti..

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