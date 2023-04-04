Termometreler 29 dereceyi gösterdi, vatandaşlar parklara akın etti

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden birisi olan Adana'da bugün termometreler 29 dereceyi gösterirken, sıcak havayı gören vatandaşlar parklara akın etti.

İlkbaharın gelmesiyle Adana'da sıcaklık artmaya başladı. Bugün şehirde termometreler 29 dereceyi gösterdi. Sıcak havada vatandaşlar parkları doldurdu.

VATANDAŞLAR AĞAÇ ALTLARINDA VAKİT GEÇİRDİ

Parka gelen vatandaşlar ağaçların altında gölgede otururken, birçok kişinin sokağa tişörtleriyle çıktığı görüldü.

METEOROLOJİ'DEN 60 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 il için turuncu, 44 il için ise sarı kodlu uyarı yaptı. Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapılan kentlerde yaşayan vatandaşlara, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Sarı kodlu uyarı yayınlanan 44 il şu şekilde: Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Bursa, Bilecik, Kütahya, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Kırıkkale, Çorum, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Sivas, Bayburt, Gümüşhane, Tokat, Yozgat.

Turuncu kodlu uyarı yapılan 16 il ise şöyle: Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize.