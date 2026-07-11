Samsun'da 15 Temmuz konulu 'Yükselen Türkiye' Paneli düzenlendi

Samsun'un Terme ilçesinde " Güvenlik, 15 Temmuz ve Terörsüz Türkiye" temasıyla "Yükselen Türkiye" Paneli düzenlendi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Köse, Terme Belediyesince Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Türklerin geçmişinde başlarını öne eğdirecek bir durumun olmadığını söyledi.

Türkiye'nin 50 yıla yakındır terörle uğraştığına dikkati çeken Köse, şöyle konuştu:

"Amaç nedir? Türkiye'yi kalkındırmamak, geliştirmemek, tarihteki gücüne ulaştırmamaktır ama biz basit bir millet değiliz. Son 20-30 yıldır devletimizin yapmış olduğu gayretle belli bir noktaya geldik. Savunma sanayisinde 15. ve 16. yüzyılda sahip olduğumuz savunma teknolojisine günümüz şartlarında ulaşmaya çalıştık, halen çalışıyoruz. Devletin yürüttüğü 'Terörsüz Türkiye' politikası var. Terörden Türkiye'yi tamamen temizlemek ve Türkiye'yi dünya devletlerinin üzerine çıkarmak. Terör büyük oranda temizlendi. Devlet ve millet olarak inşallah önümüzdeki dönemde terörsüz bir Türkiye ile baş başa kalacağız."

"Bin yıldan fazla burada kardeşçe yaşayan insanların arasına nifak tohumu ekilmek istenmiştir"

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar da Türkiye'nin terörden çok çektiğini, terörlü yılların maliyetinin çok fazla olduğunu söyledi.

Terörün Türkiye'nin atılımını, ilerlemesini, kalkınmasını ve gelişmesini önlemek üzere oluşturulduğunu anlatan Avşar, "Bize en büyük maliyeti zaman olmuştur. Bir diğer önemli maliyeti ise insanlarımızın birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yönelik suikast olmasıdır. Esas maliyet hesaplarını burada yapmamız gerekmektedir. Bin yıldan fazla burada kardeşçe yaşayan insanların arasına nifak tohumu ekilmek istenmiştir." dedi.

15 Temmuz'da milletin ferasetiyle büyük bir badirenin atlatıldığını dile getiren Avşar, "Bu noktalara niye geldik? Terör belasıyla niye uğraştıysak darbe, darbe girişimi, muhtıra gibi hususlarla da hep aynı sebeplerle uğraştık. Hiçbiri Türkiye'nin hayrına değildi. Hiçbiri demokrasimizi daha işler kılmak için değildi. Hiçbiri hayatımızı daha konforlu hale getirmek üzere düşünülen hususlar değildi. Bunların hepsinin sebebi aynıydı, Türkiye'ye ayak bağı oluşturulmasıydı." diye konuştu.

"Terör örgütlerinin en büyük kalkışması 15 Temmuz'dur"

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat Korkmaz da 2000'li yıllardan itibaren insan duygularını istismar eden birtakım dini temelli terör örgütlerinin ortaya çıktığına işaret ederek, "Terör örgütlerinin en büyük kalkışması da 15 Temmuz'dur. Terör örgütlerinin ortaya koymuş olduğu faaliyetlerin temeline baktığımız zaman hepsinin mutlaka bir dış kaynaktan, dış mihraklardan beslendiğini görebiliyoruz." dedi.

Programa Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Halil Başar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Fatma Yeşilkuş, emekli albay ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ile eski milli güreşçi Mehmet Akif Pirim de katıldı.