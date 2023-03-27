Son dakika: TEM Otoyolu Edirne yönünde çok sayıda araç birbirine girdi! Yaralılar var

Son dakika: TEM Otoyolu Silivri mevkii Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.