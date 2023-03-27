Son dakika: TEM Otoyolu Edirne yönünde çok sayıda araç birbirine girdi! Yaralılar var
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Son dakika: TEM Otoyolu Silivri mevkii Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul'un Silivri ilçesi mevkiinde TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu araçlara çarptı. Kazada yaralıların olduğu belirtilirken bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaza yerinden ilk kareler:
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel