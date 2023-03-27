Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: TEM Otoyolu Edirne yönünde çok sayıda araç birbirine girdi! Yaralılar var

Güncel Haberler

Son dakika: TEM Otoyolu Silivri mevkii Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Silivri ilçesi mevkiinde TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu araçlara çarptı. Kazada yaralıların olduğu belirtilirken bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaza yerinden ilk kareler:

Son dakika: TEM Otoyolu Edirne yönünde zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Son dakika: TEM Otoyolu Edirne yönünde zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu Edirne 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title