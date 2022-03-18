Bolu Dağı TEM Otoyolu, çok sayıda tırın karıştığı zincirleme kazalar nedeniyle trafiğe kapandı - Haberler

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Bolu Dağı TEM Otoyolu, çok sayıda tırın karıştığı zincirleme kazalar nedeniyle trafiğe kapandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bolu Dağı TEM Otoyolu, Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen tırların da karıştığı zincirleme trafik kazaları nedeniyle trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, ekipler araç içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Tem Otoyolu Düzce kesiminde tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sebebiyle çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Her iki istikamette trafiğe kapandı.

Bolu Dağı TEM otoyolu, çok sayıda tırın karıştığı zincirleme kazalar nedeniyle trafiğe kapandı

ÇOK SAYIDA TIR ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

Kaza, TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Çok sayıda tır, otomobil ve otobüs zincirleme kazaya karıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı.

Bolu Dağı TEM otoyolu, çok sayıda tırın karıştığı zincirleme kazalar nedeniyle trafiğe kapandı

ANKARA VE İSTANBUL İSTİKAMETLERİ KAPANDI

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı. Olay yerindeki müdahaleler sürüyor.

Bolu Dağı TEM otoyolu, çok sayıda tırın karıştığı zincirleme kazalar nedeniyle trafiğe kapandı

Bolu Dağı TEM otoyolu, çok sayıda tırın karıştığı zincirleme kazalar nedeniyle trafiğe kapandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu, Düzce, Kaza, Güncel, Haberler

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