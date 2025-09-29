İstanbul'da 17 aracın karıştığı zincirleme kaza

İstanbul'da sağanak etkili oluyor. Mesai öncesinde trafik yoğunluğu yaşanırken kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

Eyüpsultan, TEM Otoyolu üzerinde 17 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM'de her iki yönde de trafik oluşurken, kazada 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 06.45 sıralarında Eyüpsultan 5. Levent mevkisinde meydana geldi. TEM Otoyolu Edirne ve Ankara istikametinde her iki yönde de zincirleme kaza meydana geldi.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kazada 17 aracın hasar gördüğü ve bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.