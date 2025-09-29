Haberler

İstanbul'da 17 aracın karıştığı zincirleme kaza

İstanbul'da 17 aracın karıştığı zincirleme kaza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaşırken, Eyüpsultan'da zincirleme bir kaza meydana geldi. 17 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da sağanak etkili oluyor. Mesai öncesinde trafik yoğunluğu yaşanırken kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.

Eyüpsultan, TEM Otoyolu üzerinde 17 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM'de her iki yönde de trafik oluşurken, kazada 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İstanbul'da 17 aracın karıştığı zincirleme kaza

ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 06.45 sıralarında Eyüpsultan 5. Levent mevkisinde meydana geldi. TEM Otoyolu Edirne ve Ankara istikametinde her iki yönde de zincirleme kaza meydana geldi.

İstanbul'da 17 aracın karıştığı zincirleme kaza

KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kazada 17 aracın hasar gördüğü ve bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da 17 aracın karıştığı zincirleme kaza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık yenilmez değiller! Napoli'ye Milan darbesi

Dev maçta 3 gol! Artık yenilmez değiller
Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik konu başlığı var

Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik konu başlığı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.