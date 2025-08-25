TEM'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Edirne istikametinde aralarında hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün de karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti; 21 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapanırken, Edirne istikametinde trafik durdu.

TRAFİK EDİRNE İSTİKAMETİNDE TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ederken, trafik Edirne istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Diğer yandan kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada Emrah Dağhan (31) hayatını kaybederken, Halit Kök, Enes Kahraman, Tuncay Şat, Selçuk Emre Yılmaz, Yeter Nezihe Tunçel, Cihan Kıvanç, Furkan Aykaz, Yusuf Özyurt, Fatih Durmuş, Emirhan Çakar, Hidayet Yıldız, Mustafa Can Gür, Merve Kula, İlke Yılman, Selçuk Kula, Engin Kaplan, Abdullah Sancak, Otobüs Şoförü Muzaffer Karabektaş, Harfiyat Kamyon Şoförü Mustafa Acartekin yaralandı.

KARA YOLLARINDA DURUM

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Osmaniye istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Gümüşova kavşaklarında muhtelif kesimlerdeki yama ve onarım çalışmaları sebebiyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılarak ulaşım, diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 37-39. kilometrelerinde köprü çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 30-35 ve Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, söz konusu bölünmüş yolların bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor. Sakarya-Bilecik yolunun 26-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Eğirdir-Gelendost-Şarkikaraağaç yolunun 20-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor. Bayburt-Erzurum yolunun 17-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Keban yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor. Kurucaşile-Cide yolunun 19-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.