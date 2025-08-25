TEM'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı

Güncelleme:
TEM Otoyolu Edirne istikametinde hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün de karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ise yaralandı. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ederken, trafik Edirne istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Öte yandan zincirleme kazadan hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri belli oldu.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde aralarında hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün de karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti; 21 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapanırken, Edirne istikametinde trafik durdu.

TRAFİK EDİRNE İSTİKAMETİNDE TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ederken, trafik Edirne istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Diğer yandan kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada Emrah Dağhan (31) hayatını kaybederken, Halit Kök, Enes Kahraman, Tuncay Şat, Selçuk Emre Yılmaz, Yeter Nezihe Tunçel, Cihan Kıvanç, Furkan Aykaz, Yusuf Özyurt, Fatih Durmuş, Emirhan Çakar, Hidayet Yıldız, Mustafa Can Gür, Merve Kula, İlke Yılman, Selçuk Kula, Engin Kaplan, Abdullah Sancak, Otobüs Şoförü Muzaffer Karabektaş, Harfiyat Kamyon Şoförü Mustafa Acartekin yaralandı.

KARA YOLLARINDA DURUM

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Osmaniye istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Edirne Batı-Gümüşova kavşaklarında muhtelif kesimlerdeki yama ve onarım çalışmaları sebebiyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılarak ulaşım, diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 37-39. kilometrelerinde köprü çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 30-35 ve Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, söz konusu bölünmüş yolların bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor. Sakarya-Bilecik yolunun 26-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Eğirdir-Gelendost-Şarkikaraağaç yolunun 20-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor. Bayburt-Erzurum yolunun 17-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Keban yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor. Kurucaşile-Cide yolunun 19-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

Özellikle İstanbul’daki hafriyat kamyonları çok sıkı Denetlenmeli, %90’ı uyuşturucu ve alkollü araç kullanıyor lütfen kusura bakmayın ama gerçek bu potansiyel katil özellikle o bölgede böyle terör hiç eksik olmuyor ilk hatalarında ehliyeti üç yıl iptal edilmeli gidip inşaatlarda çalışsınlar

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin A.:

Sari renkli hafriyat komyonu terorü var trafikte yetkikiker görmüyormu

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

hep fazla ozguvenden kaynaklanıyor bana bisey olmaz ben güçlüyüm düşüncesine kapılan sürücü gaza baktıkça basıyor

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHülagü:

Hangi hafriyat kamyonları . Seçim sonrası 1453 kamyonla gösteri yapanlar mı ?

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bu hafriyat kamyonu beton mikserleri servis araçlarını firmalardan cukkayı almadan kontrol edecek bir Allah kulu yönetici yokmu Yazık ki ne tazık

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
