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TEM'DE TIR DEVRİLDİ OTOYOLUN EDİRNE İSTİKAMETİ KAPANDI-2

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TEM'DE TIR DEVRİLDİ OTOYOLUN EDİRNE İSTİKAMETİ KAPANDI-2

Erol DEĞİRMENCİ / -TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde TIR'ın devrilmesi nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

Erol DEĞİRMENCİ / - Tem Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde TIR'ın devrilmesi nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde TIR devrildi. Yola paralel devrilen TIR nedeniyle Edirne istikameti kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan şoförü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde kilometrelerce trafik oluştu. TIR'ın kaldırılması ve trafiğin açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Kapanan yol


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Büyükçekmece TEM Otoyolu İtfaiye Edirne Güncel Haberler

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