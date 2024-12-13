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Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı

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Bağcılar'da çoğunlukla Suriyelilerin çalıştığı tekstil atölyeleri, dönüşlerin başlamasıyla boş kaldı. İşleri yetiştirmekte zorlandıklarını söyleyen tekstil atölyesi sahibi Mesut Kaya, "Dükkanı açtığımızda Suriyelilerin sessiz sedasız gittiğini anladık. Bundan dolayı işsiz ve elemansız kaldık" dedi.

Esad rejiminin sona ermesiyle, İstanbul'da yaşayan bazı Suriyeliler dönüş hazırlıklarına başlarken bazı Suriyeliler ise haberi alır almaz çalıştıkları işlerden ayrılarak ülkesine döndü. Suriyelilerin İstanbul'da yoğunlukta çalıştığı bazı tekstil atölyeleri ise boş kaldı.

"8 PERSONELİMİZ VARDI ŞİMDİ 3-4 KİŞİYLE İDARE EDİYORUZ"

Pazartesi günü iş başı yapmak için Bağcılar'da bulunan atölyesine gelen Mesut Kaya, "Geçen pazar günü Suriye'deki rejimin değişmesi ile kutlamalardan sonra pazartesi işbaşı yapacağımız sırada dükkanı açtığımızda kimsenin gelmediğini fark ettik. Gelmediğini anlayınca Suriyelilerin sessiz sedasız gittiğini anladık. Bundan dolayı işsiz ve elemansız kaldık. Tek başımıza yapabileceğimiz bir durum yok. Eşten dosttan yardım istiyoruz, bir şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz. Üretimimizi azalttı, iş dikemez olduk.

Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı

"DEVLETİMİZDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Eleman bulamıyoruz kendi yerli elemanımız hiç yok. Yani yabancıların sayesinde tekstil bir nebze ayakta duruyordu. Kendi insanımızın alttan yetişmemesi bizi daha kötü ediyor. Tekstilin gidişi iyi değil. Yetiştiremediğimiz ürünler oluyor terminleri erken olan ürünlerimiz oluyor. Yetiştiremediğimiz zaman bize yansıyor, bize yansıdığı zaman firmaya da yansıyor bu sefer ne oluyor işler her türlü zincirleme bir şekilde eksik kalıyor. 20 makineli atölyemizde 7-8 personelimiz vardı. Şimdi 3-4 kişiyle idare ediyoruz. Gördüğünüz gibi işler zaten kaldı böyle. Toplaması, dikmesi 2-3 kişiye kaldı. Atölyelerimiz bomboş, diyebileceğimiz başka bir şey yok. İnşallah kendi insanlarımızı yetiştiririz, tekstili yeniden ayaklandırırız. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı

"TEKSTİL SEKTÖRÜNDE CİDDİ BİR AÇIĞA SEBEP OLACAK"

İmalatçı Ömer Öz ise, "Biz toptan iş ve üretim yaptığımız için müşterimizin belli günlerde yüklemeleri oluyor biz de bunu yetiştirmek adına mücadele veriyoruz. Maalesef ki eleman konusunda sıkıntı yaşadığımız için zamanında müşterilerimize üretimleri siparişleri ulaştıramıyoruz. Üretim aşamasında eleman yokluğundan zamanında üretimimizi yapmadığımız için müşterimize veremediğimiz için onlar da butiklere yetiştiremedikleri için zincirleme olarak bir sıkıntı oluyor. Bu da bizim adımıza ve vatandaşlar adına dönüş olarak, para, kazanç olarak bizi komple geri atıyor.

Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı

Tekstil sektöründe ciddi bir açığa sebep olacak. Önümüzdeki günlerde daha çok sorun yaşayacağımızı görüyor ve düşünüyorum birçok atölyeyle çalışıyoruz ama şu an 20 kişilik atölyeler beş kişiye kadar düşmüş durumda. Üretimdeki sıkıntıdan kimse memnun değil zaten genel olarak sektörümüz sıkıntılı. Sadece atölye olarak da değil mağaza konusunda da Suriyeliler her dalda, her aşamada, mağazada da yabancı dilleri olduğu için ve bu konuya da hakim oldukları için sadece üretimde değil satış odaklı olarak da baktığımızda bizi bir sorun bekliyor. Ben imalat gözüyle baktığım gördüğüm için böyle düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Güncel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTolga H:

Beter olun haramiler. Herkesin en az bir tane arkadaşı vardır tekstilde sanayide çalışmış yıllarca sigortası ödenmemiş benim de var bu yüzden beter olun

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

yalan haber mikrop gibi heryerdeler giden yok

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Haber Yorumlarıvatandaş:

parayı verdiğiniz zaman istediğiniz işçiyi bulursunuz.

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Haber YorumlarıYeşim:

Kaçak çalıştırırken iyiydi dimi? İyi olmuş.

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Haber YorumlarıFatih K:

Az yapın sizin yüzünüzden her şeyin fiyatı arttı size asgari ücretle çalışma teklifimiz var soyguncular

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Haber Yorumlarıemre can:

yalan algı haber suriyeye dönen falan yok akp yalan söyleme

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Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

Bekleyin her habere yorum yazan bu maaşlı troller makarnacılar gelip üretecek zirtttt:))

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