TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST KKTC'nin kapanış töreninde konuştu Açıklaması

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KKTC'nin, Kıbrıs Türkü'nün inancının ve tutkusunun en güçlü nişanesi olduğunu belirterek, "TEKNOFEST, köklerinden aldığı güçle göklere uzanan bir çınarın, Milli Teknoloji Hamlesi'nin meydanıdır." dedi.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de ziyaretçilerini ağırladı.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla eski Ercan Havalimanı'nda düzenlendi.

Selçuk Bayraktar, festivalin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Mavi Vatan'ın serhat noktası, kardeş vatan KKTC'de bir TEKNOFEST'i daha heyecanla, coşkuyla tamamladıklarını söyledi.

Bayraktar, "Şu muhteşem manzaraya bir bakın, şu enerjiye, şu inanca bakın. Lefkoşa'nın tarih kokan sokaklarından Güzelyurt'un bereketli topraklarına, bu meydanda umutlarımız bir kez daha yeşerdi. Bu vesileyle tam bağımsız bir vatan için mücadele eden Türk Mukavemet Teşkilatı'nın yiğitlerini, tüm şehit ve gazilerimizi hayırla yad ediyorum. Onların en zor şartlarda gösterdiği mücadele azmi, köklerden göklere uzanan serüvenimizde bizlere ilham kaynağı oldu." dedi.

"TEKNOFEST KKTC, Kıbrıs Türkü'nün inancının ve tutkusunun en güçlü nişanesidir"

"Bizleri burada buluşturan sadece teknoloji değil, tarihimizin ve kardeşliğimizin bize yüklediği bu sorumluluktur." diyen Bayraktar, TEKNOFEST için yola çıkarken bir hayalleri olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, bu toprakların çocuklarının bir gün kendi uçağını, uydusunu, yapay zeka teknolojisini geliştirsin diye yola çıktıklarını aktararak, "Bugün TEKNOFEST'lerde genç kardeşlerim roketlerini, insansız hava araçlarını, yazılımlarını yarıştırıyor. 47 bin gencimizin teknoloji yarışmalarına başvurduğu bu festival, Kıbrıs Türkü'nün inancının ve tutkusunun en güçlü nişanesidir." ifadelerini kullandı.

Ödüllerine kavuşan tüm şampiyonları yürekten tebrik eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu yola çıkarken bizlere 'yapamazsınız' diyenler vardı. 'İthal edelim, siz uğraşmayın' diyerek karşımıza dikilenler oldu ama sizler, TEKNOFEST kuşağı onları haksız çıkarttınız. Bu yol kolay değil. Engeller olacak, önünüze takozlar koyulacak ama emin olun sizi onlar da durduramayacak. Bir kez daha ilan ediyoruz, bizler asla durmayacağız. Gökyüzünü vatan bilenlerle birlikte daha da yükseğe, daha da ileriye gideceğiz."

"TEKNOFEST, sadece bir teknoloji yarışması ve festival değil, bir milletin uyanış hikayesidir"

Bayraktar, TEKNOFEST'in sadece bir teknoloji yarışması ve festival olmadığına dikkati çekerek, bir milletin uyanış hikayesi olduğunu vurguladı.

TEKNOFEST'in geleceğe umutla bakan, kendine güvenen bir neslin inşa edildiği yer olduğuna işaret eden Bayraktar, "TEKNOFEST, köklerinden aldığı güçle göklere uzanan bir çınarın, Milli Teknoloji Hamlesi'nin meydanıdır. Milli Teknoloji Hamlesi, sadece bir memleketin değil, tüm bir medeniyetin yeniden ayağa kalkma mücadelesidir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, muhteşem organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KKTC, kardeş vatan, bu güzel ada, bu güzel insanlar, bize gönül kapılarını sonuna kadar açtınız. TEKNOFEST'i öyle bir kucakladınız, öyle bir bağrınıza bastınız ki gösterdiğiniz kardeşlik için sizlere tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Başta TEKNOFEST kuşağının en büyük destekçisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, TEKNOFEST KKTC'yi himaye eden KKTC Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'a, gece gündüz demeden çalışan T3 Vakfı'ndaki fedakar ekip arkadaşlarıma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, bizlere destek veren tüm paydaş kurumlarımıza, bizi kardeş vatanda en güzel şekilde ağırlayan KKTC'nin emniyetinden sağlık birimlerine kadar her bir kurumuna ve TEKNOFEST'in isimsiz kahramanları olan gönüllü kardeşimlerime yürekten teşekkür ediyorum."

"Kıbrıs'tan aldığımız güçle İstanbul'da yeni rekorlara imza atacağız"

Bayraktar, yağmur, çamur demeden TEKNOFEST meydanını dolduran, heyecana ortak olan, dualarını eksik etmeyen Kıbrıs Türk halkına, Türkiye'den ve dünyanın her bir köşesinden gelenlere şükranlarını sundu.

TEKNOFEST yolculuğunun hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, "Bu heyecanın, bu birlik ruhunun yeni rotası İstanbul. Eylül ayında dünyanın göz bebeği İstanbul'da TEKNOFEST coşkusuyla yeniden buluşacağız. Kıbrıs'tan aldığımız güçle İstanbul'da yeni rekorlara imza atacağız. Şimdiden hepinizi, tüm Türkiye'yi, tüm dünyayı TEKNOFEST İstanbul'a davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, konuşmasında, gençlere şu şekilde seslendi:

"Hayallerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin. Merak edin, sorgulayın, araştırın, üretmekten geri durmayın. Birbirinize destek olun, birlikte çalışın çünkü birlikte daha güçlüyüz. Eleştirilerinizle, farklı fikirlerinizle gelin. Yüreğinizdeki vatan sevgisiyle gelin. Gelin bu büyük teknoloji hareketine omuz verin. Gelin daha güçlü, daha müreffeh, daha adil bir dünyayı hep birlikte inşa edelim. Gelecek sizin parlak zihinlerinizde, tükenmeyen enerjinizde, sarsılmaz inancınızda. Genç kardeşlerim, gelecek sizlersiniz, siz geleceksiniz."