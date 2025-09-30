TEKNOFEST birincisi Diyarbakırlı öğrenciler, aldıkları ödülün bir kısmını Gazze'ye bağışladı

DİYARBAKIR'da Sur Gençlik Merkezi Deneyap Atölyesi öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2025 finallerinde katıldıkları 'Yapay Zeka Destekli Plaka Tanıma Sistemi' projesiyle, 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri' kategorisinde, ortaokul seviyesinde Türkiye 1'incisi oldu. 'En iyi sunum' ödülünü de alan öğrenciler, elde ettikleri 60 bin liralık ödülün 20 bin lirasını Gazze'deki çocuklara bağışladı.

Sur Gençlik Merkezi Deneyap Atölyesi öğrencileri Toprak Tosun, Mahmut Sami Menteş, Zeynep Sümeyye Hamamcı ve Elif Çelik, danışman öğretmenleri Mine Camcı ile birlikte hazırladıkları yapay zeka destekli plaka tanıma sistemi içeren 'Yapay Zeka Destekli Plaka Tanıma Sistemi' projesiyle İstanbul'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025 finallerine katıldı. Proje, 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri' kategorisinde, ortaokul seviyesinde Türkiye 1'incisi oldu, ekip ayrıca 'En iyi sunum' ödülünü kazandı. Öğrenciler, elde ettikleri 60 bin liralık ödülün 20 bin lirasını Gazze'deki çocuklara bağışladı.

'ÖĞRENCİLERİMİZ ZEKİ, AHLAK DÜZEYLERİ ÇOK YÜKSEK'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, öğrencilerin anlamlı bağışı nedeniyle çok duygulandığını ifade ederek, "Bu proje, bakanlığımız için çok önemli projelerden bir tanesi. ve bu öğrencilerimiz, bizim 2 gençlik merkezimizde çalışıyorlar. Sadece Sur değil, Bağlar Gençlik Merkezimizde de çalışıyorlar. Tabii 1'inciler şu anda Sur Gençlik Merkezimizden çıktı. TEKNOFEST 1'incisi oldular. Eğitim alan ve devam eden toplamda 320 öğrencimiz var. Bu öğrenciler, TEKNOFEST T3 Vakfı tarafından sınavla seçiliyorlar. Eğitmenlerimiz T3 Vakfı tarafından belirleniyor. Biz de gençlik merkezleri olarak, gençlik liderlerimizle birlikte onlara gerekli ortamları sunuyoruz. 2025 yılı 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri' alanında ortaokul kategorisinde başarı elde ettiler ve 1'inci oldular ve ayrıca 'En İyi Sunum' ödülünü kazandılar. Ekibin içerisinde TÜBİTAK Türkiye 3'üncüsü arkadaşımız da var. 'Türkiye Yüzyılı' için teknolojik adımlar bizim için çok önemli. Bunu bildiğimiz için Bakanlığımız da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da T3 Vakfımız da TÜBİTAK kurumumuz da buna çok önem veriyorlar ve bu proje onların iş birliği ile yapılan bir proje. Tabii Türkiye'de çok yetenekli çocuklar var ama Diyarbakır'ımız özelinde de çok zeki, akıllı ve yetenekli çocuklarımız var. Biz bunları da Gençlik Merkezlerimize bekliyoruz. Sınavlara dahil olmalarını da istiyoruz. Bu adım için özellikle Bakanımız ve Valimiz de çok önemsiyorlar. Elimizden gelen imkanları da biz sonuna kadar sunuyoruz. Öğrencilerimiz çok duyarlı aynı zamanda zeki ve akıllı olmalarının yanında ahlak düzeyleri çok yüksek, oturmaları kalkmalarından tutun her anlamda. Ben gördüm, şahit oldum. ve çok duyarlılar. Şu anda 60 bin liralık ödül alıyorlar. Bu 60 bin liralık ödülün de 20 bin lirasını Gazze'ye bağışlıyorlar. Bu beni çok duygulandırdı. Kendileri bu imkanlara sahipken, imkanı olmayan çocuklara destek vermeleri, onlara ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

'EĞİTİM, YEMEK, GİYSİ İHTİYAÇLARI KARŞILANMIYOR'

Savaş altındaki Gazze'de çocukların düzgün eğitim, yemek, giysi ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirten 6'ncı sınıf öğrencisi Zeynep Sümeyye Hamamcı, "Cumartesi günleri Sur Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne gidiyorum. Ben 1 yıldır bu eğitime katılıyorum. İlk dersimiz 'Teknoloji Tasarım ve Üretim', ikincisi 'Robotik Kodlama'. Üçüncü ise 'Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti' dersini gördük. İleriki yıllarda da daha farklı dersler göreceğiz. Ortaokul seviyesinde 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri' kategorisinde 1'inci olduk. 1'inci olduktan sonra Diyarbakır'ımıza hem 1'incilik hem de 'En İyi Sunum' ödülü getirince hem çok gururlandık hem de çok mutlu olduk. Biz TEKNOFEST'te derece alanlara ödül verildiğini duyunca bizim aklımıza bir fikir geldi. Gazze'deki çocuklar savaş altında ve düzgün eğitim, yemek, giysi ihtiyaçları karşılanmıyor. O yüzden biz de aldığımız paranın bir kısmını Gazze'ye göndermeyi hedefledik. Zaten dereceyi alıp da 1'inci olunca 60 bin TL'nin 20 bin TL'sini Gazze'ye göndermeyi hedefledik" diye konuştu.

'ENGELLİ BİREYLERE KOLAYLIK SAĞLADIK'

Proje detaylarını anlatan 7'nci sınıf öğrencisi Elif Çelik, "Projemizde üç temel sistem kullandık. RFID destekli kapan sistemi kullandık. Eğer diyelim ki plakada bir hasar veya bir kırık oluştu. Engelli birey, belediyelere gidip kendine bir kart çıkartıyor. ve o kartı da RFID'leri okuttuğunda kapan aynı şekilde tekrar açılıyor ve araç içeri giriş yapabiliyor. Biz projemizi Sur Gençlik Merkezi'nin bize sunduğu imkanlarla yaptık. Bunun için Sur Gençlik Merkezi'ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

6'ncı sınıf öğrencisi Mahmut Sami Menteş ise "1'inci olduğumuz zaman mutlu olduk. Plaka sistemimiz, yapay zeka desteklidir. 'Plaka Tanıma Sistemi' sayesinde engelli bireylerin araçlarında bulunan plakadaki logoyu okuyup, bu sayede bariyerlerimizi açabiliyoruz. Jürilerimize karşı bu sayede en iyi sunumu ve 1'incilik ödülünü kazandık" dedi.

Toprak Tosun ise proje sayesinde engelli bireylere kolaylık sağladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz bunu ayrıca engelli bireyler kendi telefonlarından indirip ve otoparkı izleyip görebilmeleri için yaptık. Aynı zamanda da en son gittiğimiz otoparkın konumunu kaydederek de yol tarifi sunuyor. Bu şekilde aynı zamanda da Deneyap kartının kamerasını kullandık. Bu sayede hem milli, kendi tasarladığımız bir kart olan Deneyap kartı kullandık. Kullanmamızın nedeni de birinci olarak engelli bireylerin kendi istedikleri gibi bir otopark yerinin olup olmadığını görebilmeleri, ikinci olarak belediyelerin burayı izleyerek olası bir sel ya da afet durumunda hasar tespiti yapabilmesi ve hırsızlık gibi olumsuz durumları engelleyebilmeleridir."