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Şarköy'de 250 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama

Şarköy'de 250 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sanal medya üzerinden sahte yatırım uygulamalarıyla 46 kişiyi 250 milyon TL dolandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgütün paravan şirketler ve döviz büroları aracılığıyla paranın izini kaybettirdiği belirlendi.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi merkezli yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, 46 kişiyi 250 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tekirdağ Şarköy Cumhuriyet Savcısı Fatih Dağcı, örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, şüphelilerin; sanal medya platformlarından dünya borsaları ve kripto piyasalarda yatırım yaparak yüksek kar elde etme vaadiyle vatandaşları ikna ettikleri, ardından mağdurları oluşturdukları sahte ve casus nitelikli mobil uygulamalara yönlendirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin, uygulamalarda yer alan aldatıcı ara yüzler, kazanç gösteren grafikler ve hileli temalar aracılığıyla mağdurları yatırım yaptıklarına inandırıp, paralarını 'yatırım' adı altında kurdukları 21 ayrı paravan şirketin hesaplarına aktarmalarını sağladıkları tespit edildi. Söz konusu paravan şirketlerin hesaplarında 1 ay içerisinde 100 milyon TL ile 300 milyon TL arasında para giriş-çıkışı gerçekleştiği, hesaplarda bulunan paraların döviz büroları ve kuyumcuların hesaplarına aktarılıp altın ve dövize çevrildiği, ardından yurt dışına transfer edilip paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

ŞÜPHELİLER FARKLI MESLEK GRUPLARINDAN

Soruşturma kapsamında suç örgütünün 46 vatandaşı toplam 250 milyon TL dolandırarak mağdur ettiği tespit edildi. Hiyerarşik ve piramit yapılanma içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen suç örgütünde; kuyumcu, avukat ve iş insanı gibi çeşitli meslek gruplarından 35 şüpheli tespit edildi. Polisin tespit edilen şüphelilere yönelik çeşitli illerde düzenlediği operasyonlarda 14'ü yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Şarköy'de adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Gümüşsoy, İlhan Şentürk, Cumali Çayraz, Şerife Topçu, Arif Kalkanlı ve Erdem Bektaş tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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