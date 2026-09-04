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Tesla Cybercab yollara çıktı! Sürücüsüz taksi dönemi başladı

Tesla Cybercab yollara çıktı! Sürücüsüz taksi dönemi başladı
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Tesla’nın uzun süredir geliştirdiği sürücüsüz taksi modeli Cybercab, Austin’de hizmet vermeye başladı. Şimdilik yaklaşık 45 araçla yollarda olan Cybercab’in filosunun önümüzdeki aylarda genişletilmesi planlanıyor.

  • Tesla'nın sürücüsüz taksi modeli Cybercab, ABD'nin Austin kentinde yolcu taşımaya başladı ve şu anda yaklaşık 45 araç görev yapıyor.
  • Cybercab'de direksiyon ve pedallar bulunmuyor; araç 9 kamera, kabin içi radar sistemi ve AI4.5 otonom sürüş bilgisayarıyla çevresini algılıyor.
  • Tesla, Cybercab'in üretim maliyetini 30 bin doların altında tutmayı hedefliyor ve üretimde tek parça alüminyum döküm ile 'Unboxed Process' yöntemi kullanılıyor.

Tesla’nın sürücüsüz taksi modeli Cybercab, ABD’nin Austin kentinde yolcu taşımaya başladı. Şu anda yaklaşık 45 araç görev yaparken Tesla, önümüzdeki aylarda filoyu büyütmeyi planlıyor.

Cybercab’in en dikkat çekici özelliği ise direksiyon ve pedallarının bulunmaması. Araç, 9 kamera ve kabin içi radar sistemiyle çevresini algılarken otonom sürüş bilgisayarı AI4.5, 64 GB RAM ile çalışıyor. Fren sisteminde ise brake-by-wire teknolojisi kullanılıyor.

MALİYETİ 30 BİN DOLARIN ALTINDA OLACAK

Filo kullanımı için tasarlanan Cybercab’de 48 kWh kapasiteli NMC batarya bulunuyor. 528 adet 4680 hücreden oluşan batarya, 163 kW güç üreten önden çekişli motoru besliyor. Motorun nadir element içermediği, önceki çözümlere göre yüzde 18 daha küçük ve yüzde 25 daha hafif olduğu belirtiliyor.

Tesla, aracın üretim maliyetini 30 bin doların altında tutmayı hedefliyor. Üretimde tek parça alüminyum döküm ve “Unboxed Process” yöntemi kullanılırken üretimin yaklaşık yüzde 80’inin otonom olması planlanıyor. Termal yönetim sistemindeki Super Manifold V3 ise yüzde 38 daha yüksek verimlilik sağlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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