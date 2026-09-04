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Nijerya'da zehirli gaz faciası: Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da zehirli gaz faciası: Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti
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Nijerya'nın petrol zengini Rivers eyaletinde perşembe günü erken saatlerde bir petrol ürününden yayılan zehirli kimyasal dumanı soluyan yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti.

  • Nijerya'nın Rivers eyaleti Okrika bölgesindeki bir ham petrol işleme tesisinde petrol ürününden yayılan zehirli gaz nedeniyle yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti.
  • Olay sırasında nehir kıyısındaki Okari İskelesi'nde yaklaşık 200 kişi bulunuyordu; grubun bir gemiden yasa dışı yollarla petrol ürünü yüklemeye çalıştığı öne sürüldü.
  • Ekipler olay yerinde 37 kişinin cansız bedenine ulaştı; çok sayıda kişiden haber alınamadığı ve gazdan etkilenenlerin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Nijerya'nın petrol zengini Rivers eyaletinde petrol ürününden yayılan zehirli kimyasal duman faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişiden haber alınamadığı ve gazdan etkilenenlerin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Nijerya'nın güneyindeki Rivers eyaletinde petrol ürünü kaynaklı olduğu belirtilen zehirli gaz nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Rivers Eyalet Polisi Sözcüsü Blessing Agabe, olayın Okrika Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki bir ham petrol işleme tesisinin yakınında meydana geldiğini açıkladı.

YÜKSEK YOĞUNLUKTA ZEHİRLİ GAZA MARUZ KALDILAR

Agabe, bölgedeki kişilerin yüksek yoğunlukta tehlikeli gaza maruz kaldığını belirterek yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Zehirli dumandan etkilenen bazı kişiler ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, sağlık ekipleri ve acil durum yetkilileri olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

İSKELEDE YAKLAŞIK 200 KİŞİ VARDI

Nijerya basınında yer alan haberlere göre, olay sırasında yaklaşık 200 kişi nehir kıyısındaki Okari İskelesi'nde bulunuyordu.

Grubun iskeleye demirleyen bir gemiden yasa dışı yollarla petrol ürünü yüklemeye çalıştığı öne sürüldü. Yükleme sırasında üründen keskin kokulu dumanların yayıldığı ve bölgede bulunanların zehirli gaza maruz kaldığı belirtildi.

37 CANSIZ BEDEN OLAY YERİNDE BULUNDU

Yerel kaynaklara göre ekipler bölgede yaptıkları çalışmalarda 37 kişinin cansız bedenine olay yerinde ulaştı. Toplam can kaybının yaklaşık 40 olduğu bildirilirken, çok sayıda kişiden ise halen haber alınamadığı belirtildi.

Kayıp kişilerin bulunması için çalışmalar sürerken, olayın kesin nedeni ve yayılan kimyasal maddenin türünün belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Xinhua
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Sülfür gazı muhtemelen ..

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