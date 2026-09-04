Zeynep Yıldırım cinayetinde 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 2022'den beri kayıp olan Zeynep Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yıldırım'ın Esenyurt'ta Fethi Dağlı'nın evinde öldürüldüğü, cesedinin ise evin yanındaki kömürlüğe gömüldüğü belirlenirken, olayla ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Dağlı'nın ifadesinde cinayeti ağabeyi Yaşar Dağlı'nın işlediğini iddia ettiği öğrenildi.

HASTANEDEN AYRILDI, BİR DAHA KENDİSİNDEN HABER ALINAMADI

İstanbul'da 2022 yılında tedavi amaçlı hastaneye getirilen ve hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan kayıp Zeynep Yıldırım'ın bulunmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı.

ESENYURT CANAVASI İKİNCİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında kayıp genç kızın geçmişe yönelik telefon sinyalleri incelenmiş ve son sinyalin Esenyurt'ta bir adresten geldiği belirlenmişti. Çalışmaların devamında Yıldırım'ın Fethi Dağlı isimli bir şahısla iletişime geçtiği ve Fethi Dağlı'nın 2024 yılında "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevinde olduğu öğrenilmişti. Fethi Dağlı'yı yeniden sorgulayan Asayiş Şube ekipleri kayıp Zeynep Yıldırım'ın, Dağlı tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Zeynep Yıldırım

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler Zeynep Yıldırım'ın 4 -10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda olayla bağlantısı bulunduğu ve olay hakkında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen 6 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine ekiplerce 01 Eylül Salı günü İstanbul ve Sinop'ta 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne getirildi. Cezaevinde tutuklu bulunan Fethi Dağlı ise polis ekipleri tarafından Esenyurt'ta bulunan ev adresine götürülerek, Zeynep Yıldırım'ın cesedinin bulunduğu yeri göstermişti. Ekipler tarafında yapılan incelemede genç kızı cesedi bulunmuştu. Emniyetteki işlemleri biten 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Kayıp Zeynep Yıldırım'ın parmağındaki sorun nedeniyle hastaneye gittiği, hastaneden kaçıp sonra Esenyurt'a gittiği öğrenildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda Zeynep Yıldırım'ın, Fethi Dağlı ile görüştüğü, ardından şüpheli tarafından evine götürüldüğü belirlendi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda Yıldırım'ın evde bulunduğu sırada öldürüldüğü tespit edildi.

CESEDİ KÖMÜRLÜĞE GÖMMÜŞLER

Fethi ve Yaşar Dağlı kardeşlerin cinayet sırasında evde oldukları belirlenirken, Yıldırım'ın öldürülmesinin ardından Fethi ve Yaşar Dağlı'nın genç kadının cansız bedenini karanlıktan faydalanarak evin penceresinden çıkardıkları ve evin yanında bulunan kömürlüğe gömdükleri öğrenildi.

CİNAYETTEN AĞABEYİNİ SORUMLU TUTTU

Fethi Dağlı'nın emniyetteki ifadesinde, sokakta oturduğu sırada Zeynep Yıldırım'ı abisi Yaşar'ın koltukta boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Yaşar Dağlı'nın ise üzerine atılı suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Öte yandan Yıldırımın'ın evin içerisinde boğularak öldürüldüğü koltuk görüntülere yansıdı.

BU İLK CİNAYETİ DEĞİLMİŞ

Öte yandan Zeynep'in katilinin, 2 yıl önce Beylikdüzü'nde bir inşaatta cansız bedeni bulunan Erva Raziye Asar'ı da öldürdüğü ortaya çıktı.

Erva Raziye Asar

Fethi Dağlı'nın, 2007 yılında Ahmet Karadağ isimli site güvenlik çalışanını alacak verecek tartışmasında silahla vurarak öldürdüğü de belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı