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Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba

Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba
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Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesinde takıma verilecek prim için hazırlıklara başladı. Siyah-beyazlılarda yaklaşık 1 yıldır uygulanan gelenek gereği prim miktarını takım kaptanı Orkun Kökçü belirleyecek. Rakamın 1 ila 1,5 milyon euro arasında olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde dikkat çeken bir prim uygulaması devreye girecek. Siyah-beyazlı yönetim, kritik karşılaşmada alınacak sonuç için futbolculara dağıtılacak primin miktarını belirleme yetkisini takım kaptanı Orkun Kökçü'ye bırakacak.

RAKAMI ORKUN KÖKÇÜ BELİRLEYECEK

Beşiktaş'ta yaklaşık 1 yıldır uygulanan gelenek kapsamında önemli maçlar öncesindeki prim miktarının belirlenmesinde takım kaptanı söz sahibi oluyor. Başkan Serdal Adalı ile Orkun Kökçü'nün bir araya gelerek Fenerbahçe derbisinin primini görüşmesi bekleniyor.

1,5 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKABİLİR

Siyah-beyazlılarda derbi için dağıtılacak toplam primin 1 ila 1,5 milyon euro seviyesinde olması öngörülüyor. Kesin rakam ise Orkun Kökçü ile yapılacak görüşmenin ardından netleşecek. Böylece Fenerbahçe karşısında sahaya çıkacak Beşiktaşlı futbolcuların kazanacağı prim konusunda son sözü kaptan Orkun Kökçü söyleyecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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