Tekirdağ Saray'da Kanara Kanyonu'nda mahsur kalan 2 kişi iş makinesiyle kurtarıldı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde mantar toplamaya gittikleri Kanara Kanyonu'nda kuvvetli yağışla birlikte derenin debisinin yükselmesi üzerine mahsur kalan 2 kişi, Afad, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi ile kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kuvvetli yağış etkili olurken, dereler yatağından taştı. Saray ilçesinde yaşayan Yusuf Baş ile Adem Ak, ilçesinin Güngörmez Mahallesi yolu üzerinde bulunan Kanara Kanyonu bölgesine mantar toplamaya gitti. Kanyonda bulunan derenin karşı tarafına geçen 2 kişi, mantar topladıktan sonra eve dönüş yolunda gün içinde yağan yağmur nedeniyle debisi yükselen dereyi geçemeyince mahsur kaldı.

Ailelerini cep telefonu ile araya Baş ve Ak, mahsur kaldıklarını belirterek, bulundukları yere yardım gönderilmesini istedi. Ailelerin ihbarı üzerine bölgeye Afad, jandarma, itfaiye, sağlık ve ekipleri ile iş makinesi sevk edildi. Baş ve Ak, derenin karşısından iş makinesi kepçesi ile alınarak kurtarıldı. Sağlık durumları ile olan Baş ve Ak, kendilerini bekleyen aileleri ile evlerine gitti.

6 KİŞİLİK AİLE OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Saray ilçesinin Safaalan Mahallesi'nde su baskını tehdidi altında bulunan bir ev ekipler tarafından boşaltıldı. Evde oturan 6 kişilik aile, Saray Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, "Su yoğunluğunun olduğu bölgelerde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar neticesinde taşan dere yataklarında su seviyesinin düştüğünü gözlemliyoruz. Safaalan Mahallesi'nde riskli olan bir bölgede 6 kişilik bir ailemizi oradan alarak otele yerleştirdik. Mantar toplamaya çıkan 2 kişiyi ise mahsur kaldıkları yerden itfaiye, AFAD ve belediye ekiplerimiz tarafından kurtardık. Vatandaşlarımız risk gördükleri bölgeleri bize bildirebilirler. Ekiplerimiz 24 saat görevlerinin başındadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı