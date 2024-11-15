Başlarından vurulmuş halde bulunan iki genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Tekirdağ'da dün meydana gelen korkunç olayda 15 yaşındaki Yağmur E. ve Rabia Kübra Y. Adlı iki genç kız evde başlarından silahla vurulmuş halde bulundu.

EVDE ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHIS YOKTU

Tekirdağ Valiliği'nin açıklamasına göre; olay 15 Kasım 2024 günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bir evde, Yağmur E. ve Rabia Kübra Y. isimli iki genç kız ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden kolluk kuvvetleri, evde üçüncü bir şahsın bulunmadığını tespit etti.

SİLAH RUHSATSIZ ÇIKTI

Valilik açıklamasında, olay sırasında evde sadece kızların bulunduğu ve Yağmur E.'nin ailesinin işte olduğu ifade edildi. Ailenin, kızlarından haber alamayınca komşularını yönlendirerek olaydan haberdar olduğu kaydedildi.

ÖNCE ARKADAŞINI VURDU, SONRA KENDİ CANINA KIYDI

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olay yerindeki kamera kayıtlarının incelendiği, adli muayene işlemleri ile barut artığı testlerinin yapıldığı bildirildi. İlk bulgulara göre Rabia Kübra Y.'nin, Yağmur E.'yi silahla vurduğu, ardından da aynı silahla canına kıydığı değerlendirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olayda hayatını kaybeden Y.E isimli şahsın telefonunun incelemesinde son olarak Kastamonu ilinde ikamet eden Y.A isimli şahısla konuştuğu tespit edildi.

Y.A'nın kolluk kuvvetlerince alınan ifadesinde özetle, Y.E isimli şahısla yaklaşık üç ay kadar önce sosyal medya üzerinden yazışmaya başladıklarını Y.E'nin hayatında sorunlar olduğu, kendisine zarar vermek için silah kullanmayı öğrendiği, babasının evde bulunan tabancası ile kendisini vuracağını söylediği son olarak olay günü 10.30'da telefonda görüştüklerinde Y.E'nin kendisini öldüreceğini, bu konuda arkadaşı olan R.K.Y'yi kendisine yardım etmesi için çağıracağını söylediğini beyan etti.

Yapılan soruşturma ve mevcut delillerle birlikte incelendiğinde gerek Y.E ve R.K.Y'nin yatış pozisyonları, şahıslar arasında olay öncesine dayanan herhangi bir husumet bulunmaması, kamera görüntüleri incelendiğinde olaya müdahil olan üçüncü bir şahsın bulunmadığı anlaşılmaktadır.

R.K.Y'nin önce Y.E'yi başından vurduğu sonra da kendi kafasına ateş etmek suretiyle intihar ettiğinin değerlendirildiği soruşturmanın titizlikle devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."