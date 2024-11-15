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Başlarından vurulmuş halde bulunan iki genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

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Tekirdağ'da 2 genç kızın kaldıkları evde silahla vurulmuş halde bulunmasına ilişkin yapılan incelemede elde edilen ilk bulgular; Rabia Kübra Y.'nin Yağmur E.'yi silahla vurduğu, ardından da aynı silahla canına kıydığını ortaya koydu.

Tekirdağ'da dün meydana gelen korkunç olayda 15 yaşındaki Yağmur E. ve Rabia Kübra Y. Adlı iki genç kız evde başlarından silahla vurulmuş halde bulundu.

EVDE ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHIS YOKTU

Tekirdağ Valiliği'nin açıklamasına göre; olay 15 Kasım 2024 günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bir evde, Yağmur E. ve Rabia Kübra Y. isimli iki genç kız ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden kolluk kuvvetleri, evde üçüncü bir şahsın bulunmadığını tespit etti.

Başlarından vurulmuş halde bulunan iki genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

SİLAH RUHSATSIZ ÇIKTI

Valilik açıklamasında, olay sırasında evde sadece kızların bulunduğu ve Yağmur E.'nin ailesinin işte olduğu ifade edildi. Ailenin, kızlarından haber alamayınca komşularını yönlendirerek olaydan haberdar olduğu kaydedildi.

ÖNCE ARKADAŞINI VURDU, SONRA KENDİ CANINA KIYDI

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olay yerindeki kamera kayıtlarının incelendiği, adli muayene işlemleri ile barut artığı testlerinin yapıldığı bildirildi. İlk bulgulara göre Rabia Kübra Y.'nin, Yağmur E.'yi silahla vurduğu, ardından da aynı silahla canına kıydığı değerlendirildi.

Başlarından vurulmuş halde bulunan iki genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olayda hayatını kaybeden Y.E isimli şahsın telefonunun incelemesinde son olarak Kastamonu ilinde ikamet eden Y.A isimli şahısla konuştuğu tespit edildi.

Y.A'nın kolluk kuvvetlerince alınan ifadesinde özetle, Y.E isimli şahısla yaklaşık üç ay kadar önce sosyal medya üzerinden yazışmaya başladıklarını Y.E'nin hayatında sorunlar olduğu, kendisine zarar vermek için silah kullanmayı öğrendiği, babasının evde bulunan tabancası ile kendisini vuracağını söylediği son olarak olay günü 10.30'da telefonda görüştüklerinde Y.E'nin kendisini öldüreceğini, bu konuda arkadaşı olan R.K.Y'yi kendisine yardım etmesi için çağıracağını söylediğini beyan etti.

Başlarından vurulmuş halde bulunan iki genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yapılan soruşturma ve mevcut delillerle birlikte incelendiğinde gerek Y.E ve R.K.Y'nin yatış pozisyonları, şahıslar arasında olay öncesine dayanan herhangi bir husumet bulunmaması, kamera görüntüleri incelendiğinde olaya müdahil olan üçüncü bir şahsın bulunmadığı anlaşılmaktadır.

R.K.Y'nin önce Y.E'yi başından vurduğu sonra da kendi kafasına ateş etmek suretiyle intihar ettiğinin değerlendirildiği soruşturmanın titizlikle devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Başlarından vurulmuş halde bulunan iki genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıVEFA:

Güneşi, yıldızları, evreni bir tarafa atıp, umutsuz, değer yargılarından uzak, adalet duygusu yok olmuş, yeryüzünü Ampul ışığından ibaret sanan yarınları heba olmuş, dindar nesil denilerek, mundar bir nesil türedi. Üzgünüm!!!!...

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Haber YorumlarıEnis EFE:

İnanılmaz şeyler oluyor. Eskiden 10 yılda 1 belki gördüğümüz Çıplak gezen vatandaş haberleri haftada 1 görülüyor artık... Eskiden anasını kesen oğul, çocuğunu öldüren anne haberi 10 yılda1 görülürdü, şimdi haftada 1 görülüyor. Eskiden 5 senede 1 görülen çocuğa tecavüz şimdi haftada 1 görülüyor Eskiden 3-4 senede 1 görülen toplu aile katliamı şimdi 2 günde 1 görülüyor.. Eskiden ayda 1 görülen sıradan intihar haberleri ise şimdi hergün... Bu sıklaşma incelenmeli, normal değil bu.. Toplum olarak ç

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Haber YorumlarıHayri:

internet dünyayı yakından izlemek gençleri çabuk olgunlaştırdığı gibi yaşamı hızlı tüketmelerine ve bıkkınlığa yol açıyor merak ettikleri bişey kalmıyor hayalleri olmuyor bir çok şeyi elde edebiliyorlar ve yaşamın sonu zannediyorlar kesinlikle okullara psikolojik danışman atanması gerekiyor gençlerin umutsuzlukları önlenebilir dans etmesin konsere gitmesin gülmesin bağırmasın zıplamasın diyen kafalar bu kararları alamaz tabi

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

şimdi kızın babası kendim ettim kendim buldum diye türkü söylüyormuş. kızın annesi kocasına senin silah düzgün çalışıyormuş, tutukluk yapmadı diyormuş. Bu aileye başsağlığı dileyemem çünkü başka birini öldürmek için alınmış silah kendi evladını vurdu.

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Haber Yorumlarıesrefpasali:

genclerin hayali bile kalmadi, bir yuva bir araba almak artik hayal bile edilmiyor, umutsuz yasam intihara surukuyor, cocuklarimizi yanliz birakmamamiz gerekiyor,

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