Tekirdağ'da hava kirliliğine yönelik denetimlerde 39 milyon 118 bin 62 lira ceza uygulandı

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 2025 yılında kent genelinde hava kirliliğine yönelik denetimlerde 66 sanayi tesisine toplam 39 milyon 118 bin 62 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca tekstil, kimya, deri, döküm ve maden sektörlerinde faaliyet gösteren 183 sanayi tesisinde denetim, 130 tesiste ise emisyon ölçümü gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında çevre mevzuatına aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 56 sanayi tesisine 32 milyon 431 bin 292 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 20 sanayi tesisindeki 25 baca, sürekli emisyon ölçüm sistemleri aracılığıyla online olarak takip edildi. Yapılan kontrollerde bacalarda bulunan filtrelerin çalışır durumda olup olmadığı incelendi.

Çevre izin belgesi bulunmadığı belirlenen 10 sanayi işletmesine ise 6 milyon 686 bin 770 lira idari para cezası kesildi.

Söz konusu işletmelerin faaliyetleri durduruldu.