Haberler

Şarköy'deki Bağlarda Hastalık İncelemesi Yapıldı

Şarköy'deki Bağlarda Hastalık İncelemesi Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Şarköy İlçe Tarım ekipleri, Çınarlı ve Kirazlı mahallelerindeki bağlarda külleme, kav ve mildiyö hastalıklarını inceledi. Yaşlı asmalarda kav ve külleme yoğun görüldü, bazı asmalar kurudu. Üreticilere mücadele ve önlemler hakkında bilgi verildi, hastalık yayılımını azaltmak ve sürdürülebilir bağcılığı desteklemek hedefleniyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik personeli ile Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki bağ alanlarında hastalık incelemesi gerçekleştirildi.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Çınarlı ve Kirazlı mahallelerindeki bağlarda külleme (Erysiphe necator), kav (Esca) ve mildiyö hastalıklarına yönelik saha çalışması yapıldı.

Bağlarda gerçekleştirilen gözlem ve kontrollerde, özellikle goble terbiye sistemine sahip yaşlı asmalarda kav ve külleme hastalıklarının yoğun görüldüğü, kav hastalığının bazı asmalarda kurumaya neden olduğu belirlendi. İncelenen bağlarda ayrıca mildiyö belirtilerine de rastlandı.

Saha çalışmaları kapsamında mahalle muhtarları ve üreticilerle bir araya gelen teknik ekip, hastalıklara karşı alınabilecek önlemler, doğru mücadele yöntemleri ve hastalık yönetimi konusunda bilgi verdi.

Teknik incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda üreticiler ile Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline hastalıkların etkin yönetimine yönelik değerlendirme ve öneriler aktarıldığı, çalışmalarla bağlarda hastalıkların yayılımının azaltılması ve sürdürülebilir bağcılık uygulamalarının desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek duyurdu! 2 çocuğun ölümü cinayet çıktı

Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! 2 çocuğun ölümünde korkunç gerçek
İspanya'dan İtalya'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor

Avrupa'da ipler gerildi! Gece yarısı gelen karar ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev çekirge şaşırttı: Böylesini ilk kez gördük

Her gün daha büyüğü ortaya çıkıyor: Böylesini ilk kez gördük

İş imzaya kaldı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaştı gibi

Eşiyle yürürken sivil polis bir anda yanlarına geldi! Sebebini açıklayınca şaşırdılar

Eşiyle yürürken sivil polis seslendi! Nedeni ikisini de şaşırttı
Koreli fenomene İstanbul'da taciz! O anlar canlı yayına yansıdı

Bugün de utandık! Her şey canlı yayına saniye saniye yansıdı
Hava kararınca nüfusunun 100 katını ağırlıyor

İğne atsan yere düşmez! Hava kararınca nüfusu 100 katına çıkıyor
Vazgeçmiyorlar! Ünlü hoca Osimhen'e kafayı taktı

Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber
Fenerbahçe Real Madrid ile anlaştı: Sıra yıldız futbolcu da

Fenerbahçe Real Madrid ile anlaştı: Bir yıldız daha geliyor