Şarköy'deki Bağlarda Hastalık İncelemesi Yapıldı

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik personeli ile Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki bağ alanlarında hastalık incelemesi gerçekleştirildi.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Çınarlı ve Kirazlı mahallelerindeki bağlarda külleme (Erysiphe necator), kav (Esca) ve mildiyö hastalıklarına yönelik saha çalışması yapıldı.

Bağlarda gerçekleştirilen gözlem ve kontrollerde, özellikle goble terbiye sistemine sahip yaşlı asmalarda kav ve külleme hastalıklarının yoğun görüldüğü, kav hastalığının bazı asmalarda kurumaya neden olduğu belirlendi. İncelenen bağlarda ayrıca mildiyö belirtilerine de rastlandı.

Saha çalışmaları kapsamında mahalle muhtarları ve üreticilerle bir araya gelen teknik ekip, hastalıklara karşı alınabilecek önlemler, doğru mücadele yöntemleri ve hastalık yönetimi konusunda bilgi verdi.

Teknik incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda üreticiler ile Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline hastalıkların etkin yönetimine yönelik değerlendirme ve öneriler aktarıldığı, çalışmalarla bağlarda hastalıkların yayılımının azaltılması ve sürdürülebilir bağcılık uygulamalarının desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: AA