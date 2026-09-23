Tekirdağ'da 8 denetimli serbestlik yükümlüsü 436 saatlik kursla kıyafet dikiyor

Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün düzenlediği meslek edindirme kurslarına katılan yükümlüler, özel öğrenciler ve ihtiyaç sahipleri için kıyafet dikiyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yükümlülerin meslek edinmelerine ve topluma uyum sağlamalarına katkı sunmak amacıyla yıl boyunca çeşitli kurslar düzenleniyor.

Müdürlüğün kurs merkezinde tekstil ve kıyafet dikiminin yanı sıra resim ve filografi gibi alanlarda da eğitim veriliyor.

Tekstil kursuna katılan 8 yükümlü, 436 saatlik eğitim kapsamında yaklaşık 3 ay boyunca kıyafet dikimi gerçekleştiriyor.

Kurs kapsamında dikilen kıyafetlerin ise kamu yararına çeşitli kurumlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ve özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin eğitim gördüğü okullara gönderilmesi hedefleniyor.

"Amacımız köprü oluşturmak"

Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Ünal, AA muhabirine, kursun 8 yükümlünün katılımıyla sürdüğünü söyledi.

Atölyenin yalnızca tekstil alanında kullanılmadığını aktaran Ünal, resim ve filografi gibi farklı alanlarda da çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Ünal, kurslarla yükümlülerin topluma kazandırılmasına, kendilerini değerli hissetmelerine ve üretime katkı sunmalarına destek olmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yükümlülerimizin kamu veya özel sektörde bir iş sahibi olması ya da kendi imkanlarıyla akşamları bir şeyler yaparak ekonomilerine destek olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Burada dikilen kıyafetleri kamu yararına çeşitli kurumlara dağıtacağız. Hükümlü aileleri, özellikle engelli ve özel eğitim ihtiyacı olan çocukların okullarıyla irtibata geçip onlara da bu kıyafetlerden götürmeyi düşünüyoruz. Amacımız, yükümlülerin yapmış olduğu kıyafetlerle ihtiyaç sahibi dezavantajlı gruplar arasında bir köprü oluşturmak."

Dikiş eğitmeni Figen Altıntaş da kurslarda yükümlülere kıyafet ve farklı ürünlerin dikimini öğrettiklerini söyledi.

Kursiyerlerin aldıkları eğitimle çeşitli ürünler ortaya çıkardığını belirten Altıntaş, dikilen kıyafetlerin özel öğrenciler ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüreceğini ifade etti.

Kaynak: AA