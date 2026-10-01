Tekirdağ'da 74 yaşındaki Fatma Ayvalıdere, dokuma kursunda terapi buldu

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Tekirdağ'da yaşayan 74 yaşındaki Fatma Ayvalıdere, katıldığı Karacakılavuz dokuma kursunda geleneksel el sanatını öğrenirken üretmenin ve sosyalleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezince açılan Karacakılavuz dokuma kursunu, kızının kayınvalidesinin kurs öğretmeni olması dolayısıyla ziyaret eden Ayvalıdere, dokuma tezgahındaki çalışmaları görünce kursa katılmaya karar verdi.

Kısa sürede dokuma sanatına ilgi duyan Ayvalıdere, seçtiği desenlere uygun renkleri belirleyerek tezgah başında üretim yapmaya başladı.

Fatma Ayvalıdere, AA muhabirine, dokuma yapmanın kendisine hem fiziksel hem de zihinsel açıdan iyi geldiğini söyledi.

Annesinin 62 yaşında Alzheimer hastalığına yakalandığını anlatan Ayvalıdere, dokuma kursunun kendisi için adeta terapiye dönüştüğünü belirtti.

Kursta vakit geçirmenin kendisini mutlu ettiğini aktaran Ayvalıdere, "Burası bana terapi gibi geldi. Benim annem Alzheimer hastasıydı. 62 yaşındaydı. Ben Alzheimer olmamak için çalışıyorum. 74 yaşındayım, bu sayede beynim daha güzel çalışmaya başladı. Terapi, hareket çok iyi geldi. Devamlı buraya gelmek istiyorum." dedi.

Kurs kapsamında farklı desen ve renklerde çalışmalar yaptıklarını anlatan Ayvalıdere, öğretmenlerinin kendilerine dokuma tekniklerini gösterdiğini ifade etti.

Renk seçiminin de çalışmanın önemli bir parçası olduğunu dile getiren Ayvalıdere, seçtikleri desenlere göre renkleri belirlediklerini, ortaya çıkan çalışmaların kendilerine mutluluk verdiğini söyledi.

Dokuma sırasında el ve vücut hareketlerini aktif şekilde kullandığını belirten Ayvalıdere, kursun günlük yaşamında yapamadığı bazı hareketleri gerçekleştirmesine de yardımcı olduğunu kaydetti.

?"Burada huzur buluyorum"

Geleneksel dokuma sanatının gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurgulayan Ayvalıdere, gençlerin de bu tür kurslara katılmasını istedi.

Kursa başladıktan sonra kendisini daha iyi hissettiğini belirten Ayvalıdere, "Gençler de gelsinler ve öğrensinler. Hem beyinleri çalışır hem hareketleri düzenli olur. Ben evde yapamadığım hareketleri burada yapabiliyorum. Ben burada huzur buluyorum. Herkes gelsin, huzur bulsun." diye konuştu.

Ayvalıdere, kurs sayesinde hem geleneksel el sanatını öğrendiğini hem de sevdiklerine kendi emeğiyle hazırladığı ürünleri hediye etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Karacakılavuz dimi dokuması

Karacakılavuz dokumaları, meşe ve gürgen ağaçlarından yapılan ve yörede "düzen" adı verilen dört pedallı tezgahlarda üretiliyor.

Dokumaların ortaya çıkarılmasında iki farklı geleneksel teknik bir arada kullanılıyor.

Mekikli dokuma tekniklerinden "dimi" ile kirkitli dokuma tekniklerinden "cicim"in bir araya getirilmesiyle oluşturulan dokumalar, kendine özgü desen ve motifleriyle dikkati çekiyor.

Karacakılavuz dokumaları, yatay, dikey, serpme, merkezi ve mihraplı olmak üzere 5 farklı kompozisyon şemasında tasarlanıyor.

Kaynak: AA