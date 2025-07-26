Tekirdağ'da 3. Trakya Uçurtma Festivali Coşkuyla Başladı

Tekirdağ'da 3. Trakya Uçurtma Festivali Coşkuyla Başladı
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Trakya Uçurtma Festivali, çocukların kendi yaptıkları uçurtmaları gökyüzüyle buluşturduğu renkli etkinliklerle başladı. Festivalde yerli ve yabancı uçurtma sanatçıları da katıldı.

Tekirdağ'da "3. Trakya Uçurtma Festivali" başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye İş Kadınları Derneği, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen festivalde, çocuklar uçurtma sanatçılarıyla atölyelerde uçurtma hazırladı.

Daha sonra çocuklar, yaptıkları uçurtmaları Hoşköy sahilinde gökyüzüyle buluşturdu.

Festivale, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka ve Çin'den uçurtma sanatçıları da katıldı.

Sanatçılar da yaptıkları uçurtmaları uçurdu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, burada yaptığı konuşmada, Hoşköy'ün çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Çocukların kendi yaptıkları uçurtmaları gökyüzüyle buluşturduğunu aktaran Topçu???????, etkinliğe emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük de festivalde birbirinden güzel uçurtmaların gökyüzüyle buluştuğunu dile getirdi.

Çocukların mutluluklarına ortak olduklarını ifade eden Karaküçük, "Bugün sadece neşeli bir gün geçirmeyeceğiz, çocuklarımızın yani gelecekteki büyüklerin zihinlerinde, anılarında, hatıralarında onların gerçek ve sağlıklı bir birey olmaları, onların da çocuklarını sağlıklı bir şekilde yetiştirecek hatıraları ve anıları bugün zihinlerine bir tohum olarak ekeceğiz." dedi.

Uçurtma ustası Zahit Mungan da çocuklarla ve farklı ülkelerden uçurtma sanatçılarıyla etkinlikte olmaktan keyif aldığını ifade etti.

Festival yarın düzenlenecek etkinliklerin ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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