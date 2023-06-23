Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 7. Hasat Bayramı'nı kutladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği 'Hasat Bayramı' coşkuyla kutlandı. Marmaraereğlisi ilçesi Türkmenli Mahallesi'ndeki Hasat Bayramı'nda, hediye çekilişi, hasat uygulaması, stant gezisi ve Süheyla Solak ve Blues Of Rumeli konseri vatandaşlarla buluştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 7. Hasat Bayramı'nı Türkmenli Mahallesi'nde düzenledi. Programda bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, kırsal kalkınmada önemli bir rol üstlendik. Hayata geçirdiğimiz dev projelerle Tekirdağ'ı tarım ve hayvancılığın başkenti haline getirdik. Verimli topraklarımızın bereketini sofralarımıza taşıyan çiftçilerimiz, emeklerinin karşılığını almayı sonuna kadar hak ediyor. Hasat dönemi, çiftçilerimizin emek ve alın terini kazanca dönüştürdüğü bir bayram zamanıdır. Bilindiği üzere ilimizde Kiraz Festivali, Ihlamur Festivali, Bağbozumu etkinlikleri düzenleniyor. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak buğday hasadını bayram haline getirdik. Geçtiğimiz yıllarda Süleymanpaşa İnecik, Muratlı Yeşilsırt, Ergene Yulaflı, Çorlu Seymen, Muratlı Kırkkepenekli ve Kapaklı Uzunhacı'da Hasat Bayramları düzenledik. 7. Hasat Bayramı'mızı da Marmaraereğlisi ilçemizin Türkmenli Mahallesi'nde düzenliyoruz.

Tahıl ürünleri, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana en temel besin maddelerinin başında geliyor. Ülkemizde nüfus artışına bağlı olarak buğday talebi artıyor. Tekirdağ ilimizin arazilerinin yüzde 65,81'i tarım arazisidir, bu alanda Türkiye'nin en önde gelen ili olma özelliğini taşımaktadır. Önemli bir veri de Türkiye'de dekar başına buğday üretimi ortalama 200-300 kilogram iken Tekirdağ'da bu rakam dekar başına ortalama 400-600 kilogramdır. İlimizde 2022 yılında 2 milyon dekara yakın buğday ekimi yapılmış ve 811 bin 950 ton buğday üretimi gerçekleştirilmiştir. Geride bıraktığımız 9 yılda tarım ve hayvancılık alanında çok ciddi projeleri hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Tekirdağ'da çok büyük çaplı, tam anlamıyla bir mera ıslahı gerçekleştirdik. 138 mahallemizde 119 bin 295 dekar meramıza gübre attık, suvat, gölgelik, his göleti yaptık ve eğitim çalışmaları düzenledik. Hayvancılığa, kaba yem anlamında, Macar fiği ve yem bezelyesi tohumu dağıtarak destek olduk. Türkiye'de yem fabrikası işleten tek büyükşehir belediyesiyiz ve bunun değerini bildiğimiz için zor zamanlardan geçen hayvan yetiştiricilerimize süt yemi desteği yapıyoruz. Bunun yanında zirai makina desteği, fide ve fidan desteklerinde bulunduk. İl genelinde 22 bin 293 adet arı kovanı dağıttık. Ayrıca arıcılara destek olmak için 2023 yılında 508 kişi ye 91 bin 440 kilogram arı keki dağıtımını gerçekleştirdik. Yaptığımız bu hizmet ve yatırımlar tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Hasat Bayramı'nı kutluyor, bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum."

Hasat Bayramı programında, Türkmenli Muhtarı Mümin Somuncu, Çorlu, Ergene ve Marmaraereğlisi Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Fatih Bakanoğulları, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da konuşma yaptı. Konuşmacılar, tarımın ve üretimin önemine değinerek Hasat Bayramı programının düzenlenmesinde başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çekiliş yapılarak çiftçilere çeşitli hediyeler verildi. Bereket duasının ardından tarlada buğday hasadı yapıldı. Etkinlikte kurulan stantlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 7. Hasat Bayramı, Süheyla Solak ve Blues Of Rumeli konseri ile sona erdi.