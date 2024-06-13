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TDV Sudan'da yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, Sudan'da bulunan Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Büyükelçilik yetkilileri, Türkiye'nin Sudan'daki yardımlarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

PORT Kurban Bayramı yardımları ve vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Sudan'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Büyükelçilik binasındaki ziyarette, TDV Sudan ekip lideri Ahmet Hilal ve beraberindekiler, Büyükelçilik Geçici Maslahatgüzarı Üçüncü Katip Süleyman Muhammed Ağdağ ile görüşerek, Sudan'daki yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ağdağ, Hilal ve beraberindekilere teşekkür etti.

Türkiye'nin Sudan'da yaptığı yardımların büyük takdirle karşılandığına işaret eden Ağdağ, iki ülke arasında dostluk ve işbirliğinin arttığını dile getirdi.

TDV'nin Sudan'daki çalışmalarının Türkiye'nin görünürlüğü açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Ağdağ, Afrika'da kimlik farklılığını gözetmeden yardım yapan sivil toplum kuruluşları bulunmasının kıymetli olduğunu belirtti.

Hilal de mazlum ve mağdurlara kimliğini ayırt etmeden yardımda bulunduklarını, vakıf çalışanlarının bu misyonu farklı coğrafyalarda sürdürmeye gayret ettiğini söyledi.

Görüşmenin sonunda Hilal, Ağdağ'a hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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