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TDV, Afganistan'daki İhtiyaç Sahibi Ailelere Kurban Eti Dağıtıyor

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı'nda Afganistan'daki binlerce ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıtıyor. TDV'nin 2024 yılı 'Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu' kapsamında ülkedeki engelli, dul ve yetimler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine 13 bin 300 hisse kurban etinin dağıtım faaliyetlerine başlandı. Başkent Kabil'de 550, Herat'ta 350, Mezar-ı Şerif'te 1000 olmak üzere kesilen 1900 büyükbaş kurban, ihtiyaç sahibi binlerce Afgan aileye ulaştırılacak. Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdulkadir Bekiroğlu, AA muhabirine bayram boyunca sürecek dağıtımlarla 48 bin aileye kurban eti yardımı yapılacağını söyledi. Kurban Bayramı'nda Afgan halkının yanında olduklarını belirten Bekiroğlu, bayramın ilk gününde 16 bin aileye kurban eti dağıtıldığını bildirdi. Bekiroğlu, 'Necip milletimizin emanetleri ile binlerce haneye ve gönüle giriyoruz. Halkımızın destekleriyle yayılan iyilik sayesinde Afganistan'da zor şartlarda hayatlarını idame eden kadınların ve çocukların yüzünde bir nebze de olsa tebessüme vesile olmaya gayret ediyoruz. Mazlum ve masumların duasına talip olduğumuz bu bayramda ve gelecekte iyiliği paylaşmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı. Öte yandan, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal da kurbanını TDV'ye bağışladı. Afganistan'da bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü kutlanıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kurban Bayramı'nda Afganistan'daki binlerce ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıtıyor.

TDV'nin 2024 yılı "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında ülkedeki engelli, dul ve yetimler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine 13 bin 300 hisse kurban etinin dağıtım faaliyetlerine başlandı.

Başkent Kabil'de 550, Herat'ta 350, Mezar-ı Şerif'te 1000 olmak üzere kesilen 1900 büyükbaş kurban, ihtiyaç sahibi binlerce Afgan aileye ulaştırılacak.

48 bin aileye ulaşılacak

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdulkadir Bekiroğlu, AA muhabirine bayram boyunca sürecek dağıtımlarla 48 bin aileye kurban eti yardımı yapılacağını söyledi.

Kurban Bayramı'nda Afgan halkının yanında olduklarını belirten Bekiroğlu, bayramın ilk gününde 16 bin aileye kurban eti dağıtıldığını bildirdi.

Bekiroğlu, "Necip milletimizin emanetleri ile binlerce haneye ve gönüle giriyoruz. Halkımızın destekleriyle yayılan iyilik sayesinde Afganistan'da zor şartlarda hayatlarını idame eden kadınların ve çocukların yüzünde bir nebze de olsa tebessüme vesile olmaya gayret ediyoruz. Mazlum ve masumların duasına talip olduğumuz bu bayramda ve gelecekte iyiliği paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal da kurbanını TDV'ye bağışladı.

Afganistan'da bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü kutlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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