TDSÜB'ün Ankara'daki 6. toplantısında 4 üniversitenin üyeliği gündeme alınacak

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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) öncülüğünde Türk dünyasındaki sanat ve müzik alanında eğitim veren üniversiteleri ve akademileri tek bir çatı altında toplamak amacıyla kurulan Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliğinin (TDSÜB) 6. toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü ve Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği Dönem Başkanı Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar başkanlığında gerçekleşti.

AA muhabirine konuşan Kaçar, 2023'te kurulan ve ilk toplantısını Kazakistan'ın Almatı şehrinde yapan Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliğinin altıncı toplantısının Ankara'da düzenlendiğini bildirdi.

Toplantı öncesinde Türk dünyasının ezgilerinden oluşan bir konser verildiğini aktaran Kaçar, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi orkestrasının Anadolu, Trakya, Balkanlar ve Türk dünyasının farklı bölgelerinden eserleri seslendirdiğini söyledi.

Toplantıda birliğin yönerge ve yönetmeliğinin yanı sıra 2027'de gerçekleştirilecek faaliyetlerinin de ele alındığını belirten Kaçar, "Artık Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliğinin dünya çapında ses getirici bir pozisyon alması gerekiyor. Bunun için bu toplantıdaki gündem maddelerimiz kıymetli." dedi.

Gelecek sene Türk dünyasının genç yeteneklerini öne çıkaracak etkinlikler ve yarışmalar düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Kaçar, birliğe üye ülkelerin akademisyen ve sanatçılarının katılımıyla festivaller ve sempozyumlar yapma hedeflerinin de olduğunu anlattı. Kaçar, bu konuda TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ile Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiğini belirtti.

Birliğe 4 yeni üniversitenin katılması planlanıyor

Türk dünyasındaki sanat üniversiteleriyle etkileşimi artırmayı amaçladıklarını ifade eden Kaçar, 2027'de yapılması planlanan etkinliklerin önemli bölümüne Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Rektör Kaçar, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden birliğe üye 7 üniversitenin müzik ve güzel sanatlar alanında faaliyet gösteren tematik üniversiteler olduğunu söyledi.

Azerbaycan ve Kazakistan'dan 4 üniversitenin daha birliğe üyeliğinin toplantıda gündeme alınacağını açıklayan Kaçar, "Birlik gittikçe büyüyor. Büyüdükçe etkisi daha da artacak, iletişim daha da artmış olacak." dedi.

Kendi dönem başkanlığı sürecinde birliğin faaliyetlerinin hız kazanmasını hedeflediklerini kaydeden Kaçar, birliğin hem Türkiye hem de Türk dünyası ülkeleri açısından önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev'den "altın köprü" vurgusu

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, bu toplantıda en büyük amaçlarının Türk dünyası üniversitelerini bir araya getirmek olduğunu belirterek, "21. asra, 'Türk dünyasının asrı' diyorsak, gençlere çok güçlü bir destek vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Müzik ve sanat alanında kadro yetiştiren bu üniversitelerin Türk dünyasının geleceği için büyük bir platform oluşturduğuna dikkati çeken Raev, "Bu toplantımızda hocalarımızla üniversitelerimizin meselelerini ele alıp tartışacağız. Amacımız sadece kendi meselelerimizi değil, bütün Türk dünyasındaki eğitim meselelerini halletmek. Eğitim süreçleri ve değişim programları hakkında tartışarak üniversitelerimiz arasında altın bir köprü kurmak istiyoruz." diye konuştu.

Raev, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlarımızın zirvesinde gençler hakkında önemli konuşmalar yapıldı. Gelecek nesillere kültürümüzü ve sanatımızı aktarmak, bunu korumak bizim için çok önemli. Gençler Türk dünyasının geleceğidir. Eğitim, kültür ve spor başta olmak üzere her alanda gençlere büyük önem vermeliyiz. '21. asır, Türk dünyasının asrı' diyorsak, gençlere çok güçlü bir destek vermeliyiz. Bu, ülkelerimizin en önemli politikasıdır."

Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği Başkan Yardımcısı ve Yunus Recebi Adına Özbek Milli Müzik Sanatı Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Eldor Shermanov ise birliğin 2023'te düzenlenen ilk toplantısından bugüne çok sayıda faydalı çalışma gerçekleştirdiğini belirterek, öğrenci değişim programları, akademisyenlerin staj ve mesleki gelişim imkanları, çeşitli festivaller ve uluslararası yarışmalar gibi birçok alanda önemli faaliyetler yaptığını anlattı.

"2027 yılı için çok sayıda yeni projemiz ve hedefimiz bulunuyor"

Ülke liderlerinin öncülüğünde Türk devletleri arasındaki ilişkilerin son derece olumlu sonuçlar verdiği bu dönemde Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği olarak faaliyetlerini daha da genişletmeyi hedeflediklerini dile getiren Shermanov, "2027 yılı için çok sayıda yeni projemiz ve hedefimiz bulunuyor. Gelecek dönemde yalnızca üniversiteler arasında değil, öğrenciler ve akademisyenler arasında da birlikler oluşturmayı, birliğimize özel bir onur nişanı ihdas etmeyi ve özel bir müzik festivali düzenlemeyi gündemimize aldık." dedi.

Shermanov, Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliğinin gelecekte Türk devletleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde çok önemli bir köprü görevi üstleneceğine inandığını söyledi.

Kaynak: AA