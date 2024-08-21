Tcg Kınalıada 4,5 Aylık Seferini Tamamladı... Denizcilerin Aileleriyle Kavuşma Anları, Evlilik Teklifleri Görüntüler Oluşturdu

Haber : TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - Seferine 8 Nisan 2024'te çıkan, yüzde 70 "yerli ve milli" TCG Kınalıada, 4,5 ay sonra ülke karasularına döndü. TCG Kınalıada'nın dönüşü şerefine Kınalıada Foça Leventler Limanı'nda düzenlenen karşılama töreninde denizcilerle ailelerinin kavuşma anları ve iki evlilik teklifi renkli görüntüler oluşturdu.

"Türkiye ile Japonya Arasındaki İlişkilerin Tesisi'nin 100. Yıl Dönümü" ve "ERTUĞRUL Fırkateyni'nin Japonya Seyri'nin 134. Yıl Dönümü" kapsamında Türk Deniz Kuvvetlerinin görünürlüğünü artırmak ve liman ziyareti yapılan ülkelerle ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla 8 Nisan'da seferine başlayan TCG Kınalıada ülkeye döndü. Yaklaşık 4,5 ay süren yolculuğunda 19 ülkede 23 liman ziyareti gerçekleştiren TCG Kınalıada, Foça Leventler Limanı'nda düzenlenen karşılama töreniyle limana demirledi.

Yüzde 70 yerli üretim olan TCG Kınalıada, ayrıca Bangladeş ve Tayland'a liman ziyareti icra eden ilk Türk gemisi oldu.

TCG Kınalıada'nın Leventler Limanı'na gelişiyle başlayan törende, geminin manevrasının ardından diğer gemiler tarafından selamlama yapıldı. TCG Kınalıada'nın limana yanaşmasından sonra Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Koray Vural, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

"Deniz kuvvetleri dış politikanın en önemli araçlarından biri durumundadır"

Vural, TCG Kınalıada'nın 4,5 aylık yolculuğu boyunca icra edilen faaliyetler hakkında bilgi verdiği konuşmasında, şunları söyledi:

"Türk Deniz Kuvvetleri dünya barışına katkıda bulunmak ve Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla, dünya denizlerinde önemli görevler icra etmektedir. Harp durumunda yurdu savunmakla görevli olan Deniz Kuvvetleri, barış döneminde bir harp meydana gelmemesi için caydırıcılık sağlamakta, ayrıca en az bunun kadar önemli diplomasiye destek faaliyetleri icra etmektedir. Bu itibarla Deniz Kuvvetleri dış politikanın en önemli araçlarından biri durumundadır. Bu açıdan Türk denizcileri Barbaros'un 'Denizlere hakim olan cihana hakim olur' özdeyişinin bilinciyle, denizlerde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Zafer 'zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı ise 'başaracağım' diye başlayarak sonunda 'başardım' diyebilenindir' düsturunun uygulayıcısı konumundadır.

"Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı Funagora kayalıkları bölgesinde deniz anma töreni icra edilmişti"

TCG Kınalıada'nın icra etmiş olduğu bu görevin tarihi önemine değinmek istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun Japonya ile ikili ilişkileri geliştirmek maksadıyla 14 Temmuz 1889 tarihinde Ertuğrul Fırkateyni, İstanbul'dan hareket etmiştir. Gemi, Osmanlı donanma tarihinin en uzun seyirlerinden birine çıkmış, büyük fedakarlıklarla Japonya'ya ulaşmış ancak çıkan fırtına sebebiyle 16 Eylül 1890 tarihinde Kushimoto/Japonya'da kayalıklara sürüklenerek batmıştır. Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü, Ertuğrul Fırkateyni kazasının anma programları ve CTF-151 görevine destek faaliyetleri TCG Kınalıada tarafından başarıyla icra edilmiştir. 'Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya Seyri'nin 134. Yıl Dönümü' kapsamında; Japonya'nın Kushimoto şehrinde yer alan Ertuğrul şehitliğinde, Japonya prensesi Akiko'nun da katılımıyla kara anma töreni ve Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı Funagora kayalıkları bölgesinde deniz anma töreni icra edilmiştir. Japonya'ya intikal öncesinde Güney Kore Busan liman ziyareti kapsamında; Kore savaşına katılan kahraman Türk tugayının aziz şehitlerinin huzurla yattığı Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'ndaki Türk Şehitliği'nde icra edilmiş ve şehitliğe 81 ilden vatan toprağı bırakılmıştır.

"Liman ziyaretleri süresince toplam 3 bin 51 kişi gemiyi ziyaret etmiştir"

TCG Kınalıada 8 nisan-21 ağustos 2024 tarihleri arasında 19 ülkede 23 liman ziyareti icra etmiştir. Ziyaret edilen tüm ülkelerde; devlet bakanı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı, vali ve birlik komutanları seviyesindeki makamlara nezaket ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tüm ülkelerde icra edilen resepsiyonlara 1 prenses, 1 cumhurbaşkanı, 1 başbakan, 1 başbakan yardımcısı, 19 devlet bakanı, 5 genelkurmay başkanı, 15 kuvvet komutanı, 194 büyükelçi, 23 konsolos, 148 askeri ataşe ile çeşitli diplomatik ve askeri temsilciler olmak üzere toplam 2.006 davetli katılım sağlamıştır. Resepsiyonlara iştirak eden üst düzey sivil ve askeri makam sahipleri ile gemiyi ziyaret eden tersane, savunma sanayi ve gemi temin proje ekip temsilcilerine milli imkanlarla inşa edilen TCG Kınalıada gezdirilerek Türk savunma sanayinin ulaştığı yüksek imkan ve kabiliyetlere ilişkin tanıtımlar yapılmıştır. Yapılan liman ziyaretleri süresince toplam 3 bin 51 kişi gemiyi ziyaret etmiştir. TCG Kınalıada görev süresince; çok geniş bir coğrafyada sancak/varlık göstermiş, ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmuş, bu ülkelerle aramızda mevcut olan gönül bağını kuvvetlendirmiş, liman ziyareti yapılan ülkelerin deniz kuvvetleri/sahil güvenlik unsurlarıyla çeşitli eğitimler icra etmiştir. aynı zamanda Aden Körfezi, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu ile mücadale eden birleşik görev kuvveti CTF-151'e direkt destek görevi icra edilmiştir.

"27 bin 280 deniz mili mesafe kat etmiştir"

TCG Kınalıada; 136 günlük görev süresince; Akdeniz, Kızıldeniz, Aden Körfezi, Basra Körfezi, Arap Denizi, Bengal Körfezi, Hint Okyanusu, Pasifik Okyanusu ve Güney Çin Denizi'nde toplam bin 926 saat seyir icra etmiş ve 27 bin 280 deniz mili mesafe katetmiştir. Ülkesinden yaklaşık 8 bin deniz mili uzakta harekat yapan gemimizin her türlü lojistik ve teknik ihtiyacı zamanında ve eksiksiz karşılanmıştır. Sahip olduğumuz gemiler, silahlar, sistemler ne kadar gelişmiş olursa olsun, bizim için en önemli unsur söz konusu gemi, silah ve sistemleri kullanan ve onlara kumanda eden personelimizdir. Bu nedenle personelin eğitim, disiplin ve moral seviyesi görevin yerine getirilmesinde temel etkendir. TCG Kınalıada korvetinin başarı ile tamamladığı görev, sahip oldukları yüksek seviyenin en açık göstergesidir. Görevin büyük bir başarı ile tamamlanması Türk deniz kuvvetleri için övünç kaynağıdır. Bu kapsamda başta gemi komutanı olmak üzere tüm TCG Kınalıada personelini kutluyor, onlarla gurur duyduğumu ifade ediyor ve TCG Kınalıada korvetine hoş geldiniz diyorum."

Konuşmanın ardından törenin tamamlanmasıyla 4,5 aydır seferde olan gemi personeli ailelerine kavuştu. Kavuşma anları sıcak görüntüler oluştururken, iki evlilik teklifi de bu anlara renk kattı.

Deniz Binbaşı Düzalan: "En zorlayıcı olan kısım aslında görevin en iyi şekilde icra edilme kaygısı oldu"

TCG Kınalıada İkinci Komutanı Deniz Binbaşı Burak Düzalan, ANKA Haber Ajansı'na 4,5 aylık seferi şöyle anlattı.

"Gerçekten çok önemli, tarihi bir görev. Bu görevle birlikte 19 ülke, 23 limanı ziyaret ettik ve 4,5 aylık görev süresi boyunca ülkemizi şanlı bayrağımızı, dünyanın dört bir tarafındaki denizlerde dalgalandırma şerefine nail olduk. Seyre intikale başlangıç amacımız Türkiye'yle Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünde tesisi ve aynı zamanda Ertuğrul Fırkateyti'nin elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz 500'ün üzerinde denizciyi anmak üzere Funagora Kayalıkları'nda icra edeceğimiz tören idi. Ancak TCG Kınalıada korveti, ilk defa bu kadar uzak ve geniş bir coğrafyada uzun bir süre görev icra etti. Bu görev boyunca da icra ettiğimiz 23 limanda ve 19 ülkede Türk savunma sanayinin gelmiş olduğu gücü ve gelişmiş olduğumuz seviyeyi gösterme şerefi bize nail oldu. Bu yüzden de çok mutluyuz, gururluyuz. Görevimizi en iyi şekilde yaptığımızı, başarıyla yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Bizim için en zorlayıcı olan kısım aslında görevin en iyi şekilde icra edilme kaygısı oldu. Dolayısıyla bizim önceliğimiz görevin icrası. Çok şükür ki bunu en iyi şekilde başardığımızı düşünüyorum. Onun dışında zor bir coğrafyada görev yaptık. Okyanus ve zor deniz şartlarında görev yaptık. Ama bunun üstesinden de bir şekilde geldik ve layıkıyla görevimizi alnımızın akıyla yerine getirerek yuvamıza kavuştuk."

"Bizlerin en büyük destekçisi ailelerimiz"

Düzalan, ailesinden bu kadar uzun süre uzakta kalmasına ilişkin "Bu, bir denizcinin talihidir. O yüzden her zaman bizlerin en büyük destekçisi ailelerimiz. Onlar buna alışkınlar. Onların gücüyle, onların manevi gücüyle ve bize verdiği destekle her zaman bu görevleri daha da iyi başarma azmine sahip oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret edilen ülkeler

TCG Kınalıada, 13-15 Nisan 2024 tarihleri arasında Cidde/Suudi Arabistan, 17-19 Nisan 2024 tarihleri arasında Cibuti, 23-25 Nisan 2024 tarihleri arasında Mogadişu/Somali, 30 Nisan-02 Mayıs 2024 tarihleri arasında Male/Maldivler, 7-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında Chittagong/Bangladeş, 13-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında Kuala Lumpur/Malezya, 17-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında Jakarta/Endonezya, 24-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bangkok/Tayland, 30 Mayıs-1 Haziran 2024 tarihleri arasında Hong Kong/Çin Halk Cumhuriyeti, 4-6 Haziran 2024 tarihleri arasında Busan/Güney Kore, 8-11 Haziran 2024 tarihleri arasında Kushimoto/Japonya, 12-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Tokyo/Japonya, 18-21 Haziran 2024 tarihleri arasında Hiroşima/Japonya, 26-28 Haziran 2024 tarihleri arasında Manila/Filipinler, 2-4 Temmuz 2024 tarihleri arasında Singapur, 9-12 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kolombo/Sri Lanka, 18-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında Maskat/Umman, 23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında Doha/Katar, 26-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında Abu Dabi/Birleşik Arap Emirlikleri, 30 Temmuz-01 Ağustos 2024 tarihleri arasında Karaçi/Pakistan, 4-6 Ağustos 2024 tarihleri arasında Salallah/Umman, 8-13 Ağustos 2024 tarihleri arasında Cibuti/Cibuti, 18-20 Ağustos 2024 tarihleri arasında İskenderiye/Mısır limanlarını ziyaret etti.

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