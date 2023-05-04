TCG Anadolu'ya İzmir'de Yoğun İlgi

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'na yanaşarak vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

İZMİR Alsancak Limanı'na yanaşan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı ( Siha ) gemisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İzmir ve çevre illerden gelen vatandaşlar, TCG Anadolu'yu görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 Siha, hangarında ise 19 helikopter veya 30 SİHA konuşlandırılabilen, araç güvertesinde ise 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabilen TCG Anadolu, dün sabah 06.40'da İzmir'e ulaştı. Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar zırhlı araçlar, zırhlı personel taşıyıcı gibi amfibi araçların yer aldığı ağır araç güvertesini, 4 LCM mekanize çıkarma aracının bulunduğu havuz güvertesini ve aynı anda 6 helikopterin veya dikey iniş kalkış özelliğine sahip hava araçlarının konuşlanabileceği uçuş güvertesini ziyaret etti. Uçuş güvertesinde, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızıl Elma ilgi çekti. İzmir ve çevre illerden gelen vatandaşlar TCG Anadolu'yu yakından görebilmek için Alsancak Limanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Küçükyılmaz'ın eşi Ezrail Küçükyılmaz da "Bizim aslanlarımıza, askerlerimize hiçbir şey olmasın. Ben gözlerimin yaşını zor tutuyorum. Böyle bir şey görülmedi" diye konuştu.