23 Nisan'da Boğaz'dan geçen TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve çocukları selamladı

17 Nisan'dan bu yana on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmak üzere Sarayburnu'ndan ayrıldı. Gemi, bugün saat 12.00'de İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak 21 pare top atışıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve ona eşlik eden çocukları selamladı.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar, geminin demirlediği Sarayburnu Limanı'na akın etti. İçinde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) da yer aldığı geminin demirlediği Sarayburnu Limanı'na gelen ziyaretçiler, kayıtları yapıldıktan sonra gruplara ayrıldı ve askeri görevlilerin rehberliğinde gemiyi gezdi.

SARAYBURNU'NDAN AYRILDI

Vatandaşlar giriş katta yer alan tank, çıkarma ve kara araçlarına ilgi gösterirken, 5 kat yukarıdaki güvertede bulunan hava araçları da merakla izlendi. Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmak üzere Sarayburnu'ndan ayrıldı.

21 PARE TOP ATIŞIYLA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SELAMLADI

Gemi, bugün saat 12.00'de İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak 21 pare top atışı ve çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı. Gemi, ardından İstanbul Boğazı'nda vatandaşları da selamlayarak Karadeniz'e doğru seyrine devam edecek. Gemiye; uçak ve helikopterler de eşlik edecek.

TCG ANADOLU'NUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip. Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor. Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip. TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.