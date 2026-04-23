TBMM Atatürk Anıtı'nda Tören... TBMM Başkanı Kurtulmuş Atatürk Anıtı'na Çelenk Koydu

TBMM'nin açılışının 106. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

(TBMM) - TBMM'nin açılışının 106. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Siyasi parti temsilcilerinin ve milletvekillerinin katıldığı törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

TBMM'nin açılışının 106. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM'de tören düzenlendi. Yağmur altına gerçekleşen törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk koydu. Daha sonra 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene TBMM Başkanvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, idare amirleri, milletvekilleri ve Meclis idari personeli katıldı.

Kaynak: ANKA
