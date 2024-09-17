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Derya Yanık Cenevre'de İslam Düşmanlığı ve Filistin İhlalleri Üzerine Görüşmelerde Bulundu

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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarda bulundu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarda bulundu.

Yanık, temaslarına ilişkin X'ten paylaşım yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı Nada Al-Nashif ile BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinde bir araya geldiklerini bildiren Yanık, dünyada yükselen İslam düşmanlığı ve Filistin'de yaşanan ağır insan hakları ihlalleri üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Son dönemde özellikle ABD ve Avrupa'da yükselen İslam ve Müslüman karşıtlığının tüm dünyayı tehdit eden bir hal aldığını kaydeden Yanık, "Filistin'de yaşanan soykırıma uluslararası toplumun gösterdiği yetersiz tepkinin temelinde de ne yazık ki İslamofobi yer almaktadır. İsrail'in Filistin'de yaptığı katliam başta olmak üzere; Müslüman azınlıkların maruz kaldığı ırkçılık, ayrımcılık gibi ağır insan hakları ihlallerinin bir tezahürü olan İslamofobi'yle mücadele etmek için yasal önlemlerden, eğitime ve medyanın rolüne kadar pek çok alanda uluslararası boyutlarıyla değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerine yer verdi.

Yanık, Filistin'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Khraishi'yi ziyaret etti

Yanık, bir diğer paylaşımında Filistin'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi, Filistin Ulusal Konseyi (Fatah) üyesi İbrahim Khraishi'yi ziyaret ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, uluslararası hukukun verdiği tüm imkanlar ve etkin diplomasi ile İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırımla mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Yanık, "Nitekim Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanına yapılan Soykırım Sözleşmesi ihlaline ilişkin davaya 7 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye olarak müdahillik başvurusunda bulunmuştuk. Türkiye olarak uluslararası her platformda Filistinli mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Bu meyanda dünyada Filistin'i tanıyan ülkelerin giderek çoğalmasını, İsrail'in soykırım vandallığına yüksek sesle itirazların artmasını da memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

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