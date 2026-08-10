Şehit ve Gazi Ailelerine Haklarda Yeni Düzenleme

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edilen kanun teklifiyle, şehit olanların anne ve babalarına asgari gelir güvencesi getirildi, bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ek ödeme artırıldı. Teklifle ayrıca, terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanlara aylık ve sosyal haklar tanındı ve vazife malulü er ve erbaşların yeniden muayene yaş sınırı 41'den 55'e yükseltildi.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP'nin şehit ve gazi ailelerinin haklarına yönelik TBMM Başkanlığı'na sunduğu dokuz maddelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 72'nci maddesinde yapılan düzenlemeyle kapsama ilişkin sınırlamalar kaldırıldı ve şehit olanların anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının net asgari ücretin altında olmaması yasal güvence altına alındı.

5434 sayılı kanunun ek 77'nci maddesinde yapılan düzenlemeyle, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamını sürdüremeyecek derecede bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ek ödeme artırıldı. Buna göre, net asgari ücretin iki katı olarak uygulanan ek ödeme net asgari ücretin iki buçuk katına çıkarıldı.

ERBAŞ, ER, GÜVENLİK KORUCUSU VE SİVİLLERİN AYLIKLARI ARTIRILDI

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21'inci maddesinde yapılan düzenlemeyle, vazife malulü erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıkları artırıldı.

Düzenlemeyle, bu kişilerin vazife malullüğü aylıkları eğitim durumuna göre yeniden belirlendi. Dört yıllık yükseköğrenim mezunları için 8'inci derecenin birinci kademesi, diğerleri için ise en az 10'uncu derecenin birinci kademesi esas alındı. Derece yükselmelerinde yükseköğrenim mezunlarına uygulanan esasların geçerli olması ve dördüncü dereceye yükselenlerin 2 bin 100 ile 3 bin 600 arasında değişen ek gösterge rakamlarından yararlandırılması sağlandı.

Maddeye eklenen yeni hükümle, bu kapsamdaki hak sahiplerine bağlanacak toplam aylık için yasal taban getirildi. Buna göre aylıkların, 35 bin 398 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu bulunacak tutarın altına düşmemesi ve oluşacak farkın Hazine tarafından karşılanması düzenlendi.

TERÖRLE MÜCADELEDE YARALANIP MALUL SAYILMAYANLAR KAPSAMA ALINDI

3713 sayılı kanunun ek 3'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, terör eylemleri nedeniyle yaralanmasına rağmen malul sayılmayan ve derece tespiti yapılan kişilerin gösterge tablosu güncellendi ve bağlanan aylıklar artırıldı. Bu kişiler, 1005 sayılı kanun kapsamındaki gazilere tanınan sosyal ve özlük haklarından yararlandırıldı.

Kanuna eklenen geçici maddeyle, terörle mücadele görevleri sırasında yaralanan ancak mevcut mevzuata göre malul sayılmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli, askeri öğrenciler ve güvenlik korucularının kendilerine aylık bağlandı.

Düzenleme kapsamında ateşli silah mermisi, şarapnel, el yapımı patlayıcı, mayın, havan, roket, el bombası gibi mühimmat nedeniyle oluşan yaralanmalar ile patlama basıncı, termal etki ve terör örgütü mensuplarının kesici, delici ve ezici saldırıları sonucu meydana gelen yaralanmalar kapsama alındı.

Hak sahipliği için yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olması ve olay ile yaralanma arasındaki illiyet bağının, en az bir adli tıp uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi şartı getirildi.

Bu şartları taşıyanlara 17 bin 135 gösterge rakamı üzerinden aylık bağlanması ve ayrıca 1005 sayılı kanun kapsamındaki gazilere tanınan sosyal ve özlük haklarından yararlandırılmaları sağlandı. Düzenleme, kanunun yürürlüğe girmesinden önce meydana gelen olaylar için de bir defaya mahsus uygulanacak ve başvurular kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 18'inci maddesinde yapılan değişiklikle, vazife malulü er ve erbaşların yeniden muayene edilme yaş sınırı 41'den 55'e çıkarıldı.

15 TEMMUZ GAZİLERİNE YÖNELİK DÜZENLEME DE YASALAŞTI

7082 sayılı kanunun 14'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayan ya da derece tespiti yapılmayan kişilere 17 bin 135 gösterge rakamı üzerinden aylık bağlanması ve bu aylıklara 5454 sayılı kanun kapsamında ek ödeme yapılması getirildi.

Teklif, oylamaya katılan 382 milletvekilinin oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: ANKA