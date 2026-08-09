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Cansever'in Cenazesi Veles'te Toprağa Verilecek

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Almanya'da hayatını kaybeden arabesk sanatçısı Cansever, 12 Ağustos'ta Kuzey Makedonya'nın Veles kentindeki Fazlı Ahmet Paşa Camii'nde öğle namazı sonrası aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever'in 12 Ağustos'ta Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever'in cenaze töreninin tarihi belli oldu. Geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı, 12 Ağustos'ta Kuzey Makedonya'nın Veles kentindeki Fazlı Ahmet Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak. Cansever'in Veles'te bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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