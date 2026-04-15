Özkan: Çocukların suça sürüklenmesinde yetişkinler sorumlu

(TBMM) - CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, çocukların suça sürüklenmesi ve sosyal medyadaki tehlikeler karşısında yasal düzenlemelerin yetersizliğine tepki gösterdi. Çocukların sahipsiz bırakıldığını vurgulayarak sorumluluğu üstlendiğini belirten Özkan, "Çocukların herhangi bir ahlaki sorunu yok, ahlaksız olan bizleriz, onları yalnız bırakan, onları sokakta bırakan, onları sahipsiz bırakan bizleriz. Bir ülkede çocuklar suçla, katliamla, suçlulukla itham ediliyorsa o ülkenin büyüklerinde sorun vardır, o çocuklarda sorun yoktur, sorun bizimdir" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan toplam 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren, 12 maddesi kabul edilen Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerine devam edildi.

Şahıslar adına söz alan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, çocukların maruz kaldığı şiddet ve suç sarmalından yetişkinlerin sorumlu olduğunu ifade etti. Özkan, "Çocukların herhangi bir ahlaki sorunu yok, ahlaksız olan bizleriz; onları yalnız bırakan, onları sokakta bırakan, onları sahipsiz bırakan bizleriz. Keşke geçen hafta burayı, şu kürsüyü yaksaydım, keşke. Keşke yakıp da o çocuklarla ilgili bir gündemi oluşturabilseydim, yazıklar olsun bana. Sadece bağırmakla, burada size seslenmekle geçti, gitti. Keşke yapabileceklerim bunlarla sınırlı olmasaydı. Bir ülkede çocuklar suçla, katliamla, suçlulukla itham ediliyorsa o ülkenin büyüklerinde sorun vardır, o çocuklarda sorun yoktur, sorun bizimdir" dedi.

"Çocuklar oyun lobilerine kurban hitti"

Dijital dünyadaki "Kill Teacher" (Öğretmeni Öldür) gibi şiddet içerikli oyunlara ve Telegram üzerinden çocuklara verilen görevlere dikkati çeken Özkan, "Burada bahsettim, dedim ki: 'Bir oyunda altı saat, yedi saat kaldım arkadaşlar, ne olur bana yardım edin, beni kurtarın' diye yalvaran bir çocuğu duymazdan mı geleceğiz? Birlikte çalıştık, bir damla katkım olabildi mi? Hayır, olmadı. Sadece oyun lobilerine kurban gittiler" ifadelerini kullandı. Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Silah olağan bir şey haline gelirse, çocuklar dört buçuk saatlerini dijital ortamda öldürdükleri, kestikleri oyunlarda geçirirse, dokuz buçuk saatlerini televizyon karşısında öldürle, kırla, vurla geçirirse ve bununla ilgili hiçbir şey yapmazsak suçlu ve sorumlu biziz. Burada kimse sorumluluğu üstüne almaz, ben alayım, sorumlu benim."

"Şimdiki çocuk meselemiz sokakta mafyanın eline bırakılmış durumda"

Bu çocuklar niçin suça sürükleniyorlar? Biz kötü olduğumuz için sürükleniyorlar. Cumhuriyet... Kürt'ü, Türk'ü, Ermeni'si hepsi ölmüşler, savaşlarda şehit olmuşlar; 70 bin çocuk kalmış. Kazım Karabekir Paşa'nın bu kalınlıkta "Çocuk Meselemiz" diye kitabı var. Gazi Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu konu görüşülürken 300 bin lira olan Çocuk Esirgeme Kurumu aylığını 6 milyon liraya çıkarmış. 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' lafı onun üzerine söylenmiştir. O çocuk meselesini; o çocukları öğretmen, asker yaparak halleden dedelerimizden utanıyorum. Şimdiki çocuk meselemiz sokakta mafyanın eline bırakılmış durumda, terör örgütlerinin eline bırakılmış durumda, emperyalistlerin eline bırakılmış durumda.

Size yalvardım geçen hafta, dedim ki: Getirin buraya Epstein'ci, çocukları taciz eden çeteleri engelleyen bir madde. Biz tanımladık kabul etmiyorsunuz, siz tanımlayın getirin, altına imza atacağız, burada herkes imza atacak. Ben size kötüsünüz demiyorum, ben size niye yetersizsiniz diyorum, niye birlikte yapamıyoruz diyorum. Gelin, elimizi vicdanımıza koyalım, gelin bu çocuklar için doğru düzgün bir yasa yapalım."

Kaynak: ANKA