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Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 14-15 Ağustos'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi. Kurtulmuş, Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'na hitap etmesi için 1 Ekim'e kadar tatile giren Meclis'i 15 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'na hitap etmesi için Meclis'i 15 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek, TBMM Genel Kurulu'na hitap edeceğini bildirdi.

Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

KURTULMUŞ'TAN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı. Kurtulmuş'un imzasını taşıyan "olağanüstü toplantı çağrısı"nda, "Türkiye Büyük Millet Meclisini; Filistin halkına ve davasına güçlü desteğimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurul'a hitap etmesi hususunda Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Sayın milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim." ifadelerine yer verildi.

MAHMUD ABBAS TBMM'YE HİTAP EDECEK

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos'ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir." ifadesini kullandı.

Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdıFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, 27 Temmuz'da yaptığı bir konuşmada Filistin Devlet Başkanı Abbas'a davet gönderdiklerini ancak Abbas'ın gelmediğini dile getirmişti. Abbas'a tepki gösteren Erdoğan, "Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (2)

Kim bilir:

cok mu gerekli ??

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Kimse Beni AF Etmesede Ruslar Eder:

Savaşları durdurabilmenin en iyi yolu galiba Türkiyedeki insanlara RUS Rublesi sunmak. Yani Rus parası RUBLE.. her yerde olmalı Türkiye nin içinde. Böylelik ile insanlar Şirket açıp Rusya ile birlik kurar yani iş ortaklığı kurar.

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