TBMM Heyeti Salt Türk Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki milletvekili heyeti Ürdün'ün Salt kentindeki Türk şehitliğini ziyaret etti.

Oktay'a şehitlik ziyareti sırasında TBMM Dışişleri Komisyonunda yer alan AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun da eşlik etti.

Oktay ve beraberindeki heyet şehitler için dua etti.

Oktay ayrıca şehitlikteki hatıra defterini imzaladı.

Şehitlikte AA muhabirine açıklamada bulunan Oktay, Ürdün ziyareti çerçevesinde TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerinin Salt Türk Şehitliği'ni ziyaret ettiğini söyledi.

"Buradaki şehitlerimizin hatırası son derece anlamlı. Salt şehri aslında Ürdün Vadisi'nde Kudüs'e kadar tüm Batı Şeria'yı net bir şekilde gören sınır hattı. Osmanlı'nın 1918'de Filistin Cephesi'ndeki 4. Ordu'daki askerlerimizin, subaylarımızın bir mağarada bulunduğu bir şehitliğimiz." diyen Oktay, İngilizlerin şehit ettiği 300'e yakın kişinin bu şehitlikte yattığını kaydetti.

"Salt Türk Şehitliği'nde kendilerimizi hiç yabancı hissetmedik"

Burada Anadolu'nun birçok ilinden şehidin bulunduğunu aktaran Oktay, "O zaman elbiseleriyle birlikte şehitlerimizin defnedildiği bir alan burası, isimleri hemen arkamızda. Hemen hemen Anadolu'nun birçok ilinden şehitlerimiz var. ve burada da bir şehitlik inşa ettik. Türkiye olarak zaten şehitlerimizi ve şehitliklerimizi dünyanın neresinde olursa olsun özellikle yakından takip edip, şehitliklerin bakımını da üstleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürdün'de olmalarına rağmen Salt Türk Şehitliği'nde kendilerini hiç yabancı hissetmediklerini ifade eden Oktay, şunları söyledi:

"Filistin kanayan yaramız. 1918'de şehitlerimizin kanlarının son damlalarına kadar verdikleri mücadelenin bir eserini burada görüyoruz. Bu toprakların aslında her noktası Osmanlı kokuyor. Şehitliklerimiz, şehitlerimiz her neredeyseler orası bizim vatanımızdır."

Oktay, 1918'de İngilizler döneminde Filistin ve çevresinde başlayan zulmün hala devam ettiğini belirterek, "O gün İngilizlerle başlayan ama bugün farklı şekilde yine bölgede devam eden zulüm; İsrail'in soykırımı, İsrail'in katliamı, sadece Batı Şeria'da da değil, ne yazık ki genişleyerek devam ediyor; Lübnan'da, Suriye'de ve birçok alanda. İşgali adım adım buradan görüyoruz. Yani 1948'den itibaren adım adım her dönemde başka bir şey bahane edilerek toprakların genişlemesini burada çok net görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk ve Müslüman ülkelerinin Filistin davası konusunda ittifaka ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Oktay, "Bu zulüm ila nihaye devam edemez. Ümit ediyoruz ki bizim birliğimiz, beraberliğimiz; iç cephede ve aynı şekilde bölgedeki birliğimiz, beraberliğimiz bu zulmü durduracaktır. Bu da bizim şehitlere ve şehitlerimize olan borcumuz diye düşünüyoruz." dedi.

Oktay, Salt Türk Şehitliği'ndeki şehitlere rahmet dilediğini kaydetti.