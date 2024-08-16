TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası verildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kavgaya karışan AK Partili Alpay Özalan ve TİP'li Ahmet Şık'a kınama cezası verildi.

TBMM'de, Hatay'dan milletvekili seçilen ve daha sonra milletvekilliği düşürülen Can Atalay için düzenlenen olağanüstü toplantı gergin başladı. Verilen 2. aranın ardından yeniden başlayan oturumda Alpay Özalan'ın kürsüde konuşan Ahmet Şık'a müdahalede bulunmasıyla ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu. Oturuma ise 45 dakika ara verildi.

AHMET ŞIK, SARF ETTİĞİ SÖZLER NEDENİYLE CEZA ALDI

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Can Atalay gündemiyle olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti sıralarına hitaben sarf ettiği sözleri gerekçe gösterilerek TBMM İçtüzüğü'nün 163. maddesi uyarınca kınama cezasına çarptırıldı.

ALPAY ÖZALAN'A KINAMA CEZASI

Ahmet Şık'a, kürsüdeki konuşması sırasında yumruk atan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise TBMM İçtüzüğü'nün 160. maddesi uyarınca kınama cezası aldı.