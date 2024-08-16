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TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası verildi

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TBMM Genel Kurulu'nun Can Atalay ile ilgili olağanüstü toplantısındaki arbedede yumruk yumruğa kavga eden TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a kınama cezası verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kavgaya karışan AK Partili Alpay Özalan ve TİP'li Ahmet Şık'a kınama cezası verildi.

TBMM'de, Hatay'dan milletvekili seçilen ve daha sonra milletvekilliği düşürülen Can Atalay için düzenlenen olağanüstü toplantı gergin başladı. Verilen 2. aranın ardından yeniden başlayan oturumda Alpay Özalan'ın kürsüde konuşan Ahmet Şık'a müdahalede bulunmasıyla ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu. Oturuma ise 45 dakika ara verildi.

TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası verildi

AHMET ŞIK, SARF ETTİĞİ SÖZLER NEDENİYLE CEZA ALDI

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Can Atalay gündemiyle olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti sıralarına hitaben sarf ettiği sözleri gerekçe gösterilerek TBMM İçtüzüğü'nün 163. maddesi uyarınca kınama cezasına çarptırıldı.

ALPAY ÖZALAN'A KINAMA CEZASI

Ahmet Şık'a, kürsüdeki konuşması sırasında yumruk atan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise TBMM İçtüzüğü'nün 160. maddesi uyarınca kınama cezası aldı.

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

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Yorumlar (14)

Murat Celik:

kralsın Alpay

52
69
yanıtYanıtla
Ali Ateş:

Aypay Özalan dan başka çalışan vekil yok yeminle.. Hislerimize tercüman olmuş...

45
50
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Goethegitme:

ALPAY ÖZALAN

28
42
yanıtYanıtla
Seko:

Adam milletvekili değil sanki pitbul önüne gelene saldırıyor...

53
14
yanıtYanıtla
Gürkan Işık:

Kınamışlar şaka gibi biz kavga edince ceza alıyoruz kınamak ne demek hani adalet ikiside atılmalıydı ne oldu bu ülkeye ne oluyoruz napıyosunuz siz ya Allah büyüktür siz hayatınızı yaşayın bizhesap vaktini bekliyoruz.

35
3
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Ramazan Sahin:

Alpay adam sen neyine güvenerek heryerinle oynuyorsun

22
10
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Buğra Er:

Ha ha ha

22
8
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ALP ER:

Biraz ağır olmuş.

21
4
yanıtYanıtla
Baba Yabgu:

İkisi de boş teneke gerçi hepsi aynı

15
9
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Kadir Gün:

Teksas. maşşallah.

14
1
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Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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