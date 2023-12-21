TBMM'de Bütçe Görüşmeleri... Ali Öztunç: "Biz Bu Bütçeye 'Ret' Oyu Vereceğiz.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM Genel Kurulu'nda; "Biz bu bütçeye 'ret' oyu vereceğiz. Çünkü siz, satıcı bir hükümetsiniz. Satıcı bir hükümetin bütçesine 'kabul' oyu vermeyeceğiz. Neyi satıyorsunuz? Satmak konusunda çok uzmansınız. Fabrikayı, limanı, treni, sahili, dağı, taşı her şeyi sattınız. Her şeyi satmaya devam ediyorsunuz. Mağdurdunuz, mağrur oldunuz. Yola çıkarken mücahittiniz, müteahhit oldunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri görüşülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, şunları söyledi:

"ENKAZIN İÇERİSİNDEKİLER, AŞAĞIDAN 'SESİMİ DUYAN VAR MI, BANA YARDIM EDİN' DİYE BAĞIRDI AMA YOKTU KİMSE. AKP HÜKÜMETİ, AFAD, KİMSE YOKTU"

"Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu üzerine konuşmak için huzurunuzdayım ama bunlara ilişkin söyleneyecek söz yok. Çünkü, ben deprem bölgesinin milletvekiliyim. Deprem zamanı bu kurumların hiçbirisi Kahramanmaraş'ta yoktu. Olmamaları da doğaldı. Ama olması gereken bir kurum vardı, AFAD. AFAD da yoktu, hükümet yoktu. 5 gün 6 gün bir hafta boyunca insanlar enkaz altında diri diri rahmetli oldular. Yanarak öldü insanlar. 1999 depreminde enkazın üstünde arama kurtarma ekipleri şöyle bağırıyordu, 'Sesimi duyan var mı' diyordu. Bu depremde ne oldu biliyor musunuz? Enkazın içerisindekiler, aşağıdan 'sesimi duyan var mı, bana yardım edin' diye bağırdı ama yoktu kimse. AKP hükümeti, AFAD kimse yoktu. Bugün var mı, bugün de yok. Deprem bölgesini unuttunuz. Deprem bölgesinde insanların neler çektiğini unuttunuz.

Orta hasarlı binalar sorunu var. Orta hasarlı binaları güçlendirmek istiyor vatandaş, 'hayır' diyor AKP'li belediyeler. Nasıl olacak? 'Filanca şirkete git, 50 bin lira yatır. Öyle güçlendir'; oradan da malı götürmeye çalışıyorlar yani. Köylere deprem konutları yapılacaktı. Kahramanmaraş'ta nerede bu konutlar? Tayyip Bey geldi, temel atıldı. Temel atılan yerde betonun gramı yok. Boşa temel atmışlar. Köylerde hiçbir şekilde hiç kimseye bir şey vermediler.

"AKILLANMIYORSUNUZ"

Hastane krizi var Kahramanmaraş'ta. Yalvardık, dedik ki 'Bakın, Necip Fazıl Şehir Hastenesi buraya yapılmaz. Deprem bölgesi burası. Fay hattı var' dedik. Dinlemediler, yaptırdılar. Depremde ilk orası gitti. Peki şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şimdi Acil Durum Hastanesi yapacakmış beyler, nereye? Otogar civarına. Peki orada durum nedir? Kahramanmaraş'ın en fazla zemin sıvılaşmasının olduğu alan, 35 metre aşağı inilmiş balçık çıkmış. Akıllanmıyorsunuz. Bari burada akıllanın da bunu yapmayın.

15 Şubat'ta, televizyonlarda 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası yapıldı. Herkes bağlandı, ağzını açan 5 milyon, 10 milyon, 50 milyon... Milyonlar havada uçuyordu. 115 milyar topladık dediler. Geçtiğimiz günlerde Ali Yerlikaya'ya bir soru önergesi verdim; ne kadar toplandı, ne oldu diye... Ali Yerlikaya diyor ki; '85 milyar toplandı' diyor. Bu 30 milyar TL nerede? Benden 10-15 diyen AKP'nin müteahhitleri, beşli çeteden hangisi bu parayı yatırmadı? Bunları açıklamak boynuzun borcudur.

"YOLA ÇIKARKEN MÜCAHİTTİNİZ, MÜTEAHHİT OLDUNUZ"

Biz bu bütçeye 'ret' oyu vereceğiz. Çünkü siz, satıcı bir hükümetsiniz. Satıcı bir hükümetin bütçesine 'kabul' oyu vermeyeceğiz. Neyi satıyorsunuz? Satmak konusunda çok uzmansınız. Fabrikayı, limanı, treni, sahili, dağı, taşı her şeyi sattınız. Her şeyi satmaya devam ediyorsunuz. Mağdurdunuz, mağrur oldunuz. Yola çıkarken mücahittiniz, müteahhit oldunuz.

Lafa gelince ne diyorlar? 'Her şeyi biz bulduk', 'Traktörü biz bulduk, bizden önce traktör yoktu'; zaten siz olmasanız traktör olmazdı. Çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon... Allah razı olsun sizden. Ateşi siz buldunuz, tekerliği siz buldunuz, telefonu, elektriği, parayı siz buldunuz... Gerçi parayı buldunuz doğru. Malı götürüyorsunuz.

Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, 'Göreve geldiğimde faiz oranı yüzde 47'ydi, nereden nereye geldik' diyor. AKP'li milletvekili arkadaşlar, faiz oranı bugün ne kadar? Açıklama yapıldı değil mi Merkez Bankası'ndan. Kaç oldu? 47,5 oldu. Nereden nereye gelindi değil mi?

"GENELKURMAY BAŞKANI, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERİ OLMAK ZORUNDADIR"

Atatürk'ü sevmeyen bir asker olur mu? Türk Silahlı Kuvvetler'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmeyen askerler var, ona karşı çıkan, yanlış yapıyorsunuz diyen teğmen disiplin soruşturması geçiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başındaki Genelkurmay Başkanı, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmak zorundadır. Bir başkasının değil; tarikatın değil, cemaatin değil. Mustafa Kemal'in ya askeri olacak ya da o görevden ayrılacak."