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TBMM'de 'adam gibi siyaset' tartışması yaşandı

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TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta arasında 'adam gibi siyaset' tartışması yaşandı. Başarır'ın vergi kanunu teklifinin ilk imzacısı AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün iki aile şirketinin vergi ödememesini gündeme getirmesi üzerine Şahin Usta, 'Adam gibi siyaset yapalım' dedi. Başarır ise 'Biz kadın gibi de, adam gibi de değil insan gibi siyaset yapıyoruz' yanıtını verdi.

(TBMM)- TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta arasında 'adam gibi siyaset' tartışması yaşandı. Başarır'ın vergi kanunu teklifinin ilk imzacısı AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün iki aile şirketinin vergi ödememesini gündeme getirmesi üzerine Şahin Usta, "Adam gibi siyaset yapalım" dedi. Başarır ise "Biz kadın gibi de, adam gibi de değil insan gibi siyaset yapıyoruz" yanıtını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda bugün vergi kanun teklifinin ilk imzacısı AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün iki aile şirketinin veri ödemediğine ilişkin iddiaları gündeme getirdi.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Burası milletin kürsüsü. İnsanlıktan ve vicdandan bahsediyorsanız çıkıp itibar suikastı yapmayın, çıkıp bu insanların onurlarıyla şerefleriyle oynamayın. Adam gibi siyaset yapalım, konuşalım ama itibar suikastı yapmayalım" karşılığını verdi.

Başarır ise Şahin Usta'ya "Bu yüzyılda, bir kadın grup başkanvekilinin bu kürsüde konuşmasından gurur duyuyorum. Ama o kadın grup başkanvekilinin siyaset yapma tarzındaki tarifi "adam gibi" ise yazıklar olsun. Biz kadın gibi de, adam gibi de değil insan gibi siyaset yapıyoruz" diye yanıt verdi.

Tartışmanın devamında Usta'nın, "Kadınlara da işini iyi yaptığı zaman, adam gibi siyaset, adam gibi işini yapmak, derler. Siz bunu anlamıyorsanız diyecek bir şeyim yok. Ben bundan gayet de memnunum. Adam gibi işimi yapıyorum, adam gibi grup başkanvekilliği yapıyorum, bunda hiçbir sıkıntı yok. Tamam siz adam değilsiniz, bir şey demiyoruz" sözleri Meclis'te başta kadın milletvekilleri olmak üzere tepkiyle karşılandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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