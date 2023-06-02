TBMM'de 28. Dönem, Milletvekilleri Yemin Töreni ile Başladı

TBMM’de 28. Dönem başladı. Milletvekili Ant İçme Töreni’nin yapıldığı töreni, geçici TBMM Başkanı olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anamuhalefet Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yemin törenini locadan takip etti. Bahçeli, geçici Meclis Başkanı olarak yaptığı konuşmada; “28’nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev alacak siz değerli milletvekili arkadaşlarım, elbette tarihi bir sorumluluğu da üstlenmiş durumdadır. Bu tarihi sorumluluk bilincinin, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini sadırdan satıra, kuvveden fiile, tefekkürden tezekkür ve tezahür safhasına kemali edeple taşıyacağı inancındayım” dedi.

TBMM'de 28. Dönem başladı. Milletvekili Ant İçme Töreni'nin yapıldığı töreni, geçici TBMM Başkanı olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anamuhalefet Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yemin törenini locadan takip etti. Bahçeli, geçici Meclis Başkanı olarak yaptığı konuşmada; "28'nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alacak siz değerli milletvekili arkadaşlarım, elbette tarihi bir sorumluluğu da üstlenmiş durumdadır. Bu tarihi sorumluluk bilincinin, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini sadırdan satıra, kuvveden fiile, tefekkürden tezekkür ve tezahür safhasına kemali edeple taşıyacağı inancındayım" dedi.

TBMM'de 28. Dönem, milletvekilleri ant içme töreni ile başladı. TBMM Genel Kurulu'nu, geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, töreni kendisine ayrılan locadan izledi. Erdoğan'a, önceki TBMM Başkanı Mustafa Şentop da eşlik etti.

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da töreni locadan takip etti.

Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçici TBMM Başkanı olarak yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Egemenliğin yegane sahibi, aynı zamanda mensubiyetinden iftihar ettiğimiz büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Gazi Meclisimizin bu yeni döneminin ülkemize, milletimize, siz değerli milletvekillerimize, bunun yanında siyaset ve demokrasi hayatımıza hayırlı olmasını, bu suretle muazzez gelişmelere kapı aralamasını hassaten temenni ediyorum. Ayrıca ilk turu 14 Mayıs 2023, ikinci turu da 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde 13'ncü Cumhurbaşkanımız olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da Meclis namına gönülden kutluyor, üstün başarılar diliyorum.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ KURAN MÜESSİR AKIL TBMM'DE MAYALANMIŞTIR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100., Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de 103. yıldönümünü müftehir bir vicdan, mütehassis bir hissiyatla kucaklamanın, hatta geçmişin hatıralarını geleceğin yüksek hedefleriyle kaynaştırmanın heyecanını yaşıyoruz. 28'nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alacak siz değerli milletvekili arkadaşlarım, elbette tarihi bir sorumluluğu da üstlenmiş durumdadır. Bu tarihi sorumluluk bilincinin, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini sadırdan satıra, kuvveden fiile, tefekkürden tezekkür ve tezahür safhasına kemali edeple taşıyacağı inancındayım. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran müessir akıl TBMM'de mayalanmıştır.

Gazi Meclis kurucu niteliğiyle, ordular tanzim ve temin etmiş, siyaset ve diplomasi mücadelelerine eşzamanlı savaşlar yönetmiş, Türk devlet felsefesinin ruhuna müzahir ve münasip olacak şekilde milli ve üniter devlet bünyesini Cumhuriyet'in faziletiyle eklemlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel harcı hiç kuşku yoktur ki Türk milletinin irade ve istiklal özlemiyle karılmıştır. Milletimizin egemenlik vesayet ve velayeti birdir, tektir; eşi, benzeri olmadığı gibi mütehakkim ve müstebit bir güce göz yumulması da söz konusu olamayacaktır.

"HEPİMİZİN ORTAK PAYDASI TÜRKİYE'DİR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1 Mart 1923 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1'nci Dönem Açılış Konuşmasında aynen şöyle demişti: 'Millet önünde, onun hak ettiği bağımsızlığın önünde, onun layık olduğu gelişme ve yenilenme arzusu önünde, her kuvvet ancak milletin irade ve amaçlarına uymak şartıyla yaşayabilir. Milletin irade ve amaçlarına uymayanların talihi hüsrandır, çökmedir.' Bilinmelidir ki, hepimizin ortak paydası Türkiye'dir. Türk milletinin aziz varlığı, bu çatı altında görev alan siz muhterem arkadaşlarıma tevdi ve tevzi edilen vekalet vazifesi tarih huzurunda omuz omuza daha büyük işler yapmamızın istikrarlı şevkine şuur aşılamalıdır.

Müstesna gücümüzün birlik, beraberlik, kardeşlik, mutabakat ve dayanışmayla tahkim edileceği kanaatimi bilhassa sizlerle paylaşmayı zaruri addediyorum. Her anının tarih olduğu biteviye devam bir hayat akışını millet lehine çevirmenin, gelecek nesillere huzurlu, güvenli, gelişmiş, mamur ve müreffeh bir Türkiye'yi emanet etmenin hedefine tek yürek halinde kenetlenmeliyiz. Buluşma potamızın da büyük Türkiye idealiyle pekişip genişlemesini hep birlikte sağlamalıyız.

Devletimizin kurucusu, ilk Meclis Başkanımız, İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm milletvekillerimize, aziz şehitlerimize, kutlu ceddimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Hayatta bulunan geçmiş dönem milletvekillerimize huzurlu ve sağlıklı bir ömür temennisinin yanı sıra siz değerli arkadaşlarıma önümüzdeki beş yıllık yasama çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu duygularla bir kez daha yüksek heyetinizi saygılarımla selamlıyor, esas gündemimiz olan ant içme törenine geçiyor, geçici başkan sıfatıyla da ilk yemini gerçekleştiriyorum."

Bahçeli, konuşmasının ardından Osmaniye milletvekili olarak yemin etti.

Milletvekili yemin töreninin bugün gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.