TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da taziye ziyaretlerinde bulundu

Adil Karaismailoğlu, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde taziye ziyaretlerinde bulundu. Karaismailoğlu, eski AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve öğretmen Nimet Kamiloğlu'nun ailelerine baş sağlığı diledi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde taziye ziyaretlerinde bulundu.

Karaismailoğlu, annesi vefat eden eski AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'yı ziyaret ederek, baş sağlığı diledi.

Adil Karaismailoğlu, 9 Ağustos'ta yakınlarıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede bugün vefat eden öğretmen Nimet Kamiloğlu'nun ailesine de taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretleri sırasında Karaismailoğlu'na, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ve AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun da eşlik etti.