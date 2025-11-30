TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Cemal Öztürk için Taziye Mesajı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaşamını yitiren eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk için taziye mesajı paylaştı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından "26'ncı ve 27'nci dönem AK Parti Giresun Milletvekili, değerli dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.