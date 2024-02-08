TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu Meclis'teki makamında kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu Meclis'teki makamında kabul etti. TBMM'nin sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili fotoğrafla birlikte şu açıklama yapıldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti."