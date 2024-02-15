Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok'u kabul etti

Güncelleme:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok'u kabul etti. Kabulde, AK Parti Ankara Milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu ve Murat Alparslan ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da yer aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok'u kabul etti.

Meclis'te gerçekleşen kabulde, AK Parti Ankara Milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu ve Murat Alparslan ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Jülide Sarıeroğlu Murat Alparslan Hakan Han Özcan Numan Kurtulmuş Turgut Altınok AK Parti Ankara Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title