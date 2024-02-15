TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok'u kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok'u kabul etti. Kabulde, AK Parti Ankara Milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu ve Murat Alparslan ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da yer aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok'u kabul etti.
Meclis'te gerçekleşen kabulde, AK Parti Ankara Milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu ve Murat Alparslan ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da yer aldı.