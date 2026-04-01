Numan Kurtulmuş: Dünya Kupası'na Katılma Hakkı Kazanan A Milli Futbol Takımımızı Yürekten Kutluyorum
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım'ı sosyal medya üzerinden kutladı ve başarılar diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Sahada gösterdiğiniz azim, mücadele ve inanç milletimize büyük bir gurur ve sevinç yaşattı. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA