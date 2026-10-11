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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Manisa'daki trafik kazası için başsağlığı ve şifa diledi

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Manisa'daki trafik kazası için başsağlığı ve şifa diledi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Manisa'da meydana gelen trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kurtulmuş, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralananlara acil şifa ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Manisa'da meydana gelen trafik kazasına ilişkin, "Elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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