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TBMM Başkanı Kurtulmuş, eski milletvekili Öztaylan'ın cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, eski milletvekili Öztaylan'ın cenaze törenine katıldı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden 19, 23 ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan'ın Bandırma'daki cenaze törenine katılarak başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden 19, 23 ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekili ve önceki dönem Bandırma Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan'ın cenaze törenine katıldı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Öztaylan için Bandırma Haydar Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene katılan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Öztaylan'ın, gayret-i İslamiye ve gayret-i milliyeyi fevkalade ciddi şekilde hayatının son anına kadar taşıyan değerli bir yol arkadaşları olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, kendisini bugün ebedi aleme uğurlayacaklarını ifade ederek, Öztaylan'a Allah'tan rahmet diledi.

Kurtulmuş, Mehmet Ceylan Öztaylan'ın babası merhum Ali Öztaylan'ın da Bandırma'nın medar-ı iftiharı ve Cumhuriyet'in ilk, Osmanlı'nın son dönemlerinin mümtaz şahsiyetlerinden birisi olduğunu anımsatarak, merhum Ali Öztaylan'ı da rahmetle andı.

Kurtulmuş, Öztaylan ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da hayatını kaybeden Öztaylan'a Allah'tan rahmet diledi.

Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, ???????AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Çavuşoğlu katıldı.

Namazının kılınmasının ardından Öztaylan'ın cenazesi, Tekke Hacı Ali Rıza El Bezzaz Camisi Kabristanı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç
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