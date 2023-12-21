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TBB Başkanı: İskenderun'da yaşanan olay hukuksuzluktur

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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İskenderun Adliyesi'nde yaşanan olayın bir avukata şiddet vakası olmadığını ve kamu gücünün hukuksuz bir şekilde kullanıldığını belirtti.

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, İskenderun Adliyesi'nde 30 Kasım'da Avukat Bülent Akbay'ı, İskenderun Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan'ın koruması ve şoförünün darbettiği iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sağkan "İskenderun'da yaşanan konu artık münferit olarak bir avukata şiddet vakası değildir. İskenderun Adliyesi'nin önünde yaşanan olay maalesef ki kamu gücünün ve makam zırhının arkasına saklanmış bir hukuksuzluktur ve çok ağır bir hukuksuzluktur" dedi.

İskenderun Adliyesi'nde konuşan TBB Başkanı Erinç Sağkan, Hatay'da İskenderun Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan'ın koruması ve şoförünün avukat Bülent Akbay'ı darbettikleri iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.  Sağkan, konunun münferit olarak bir avukatın darbedilmesinden ibaret olmadığını belirterek, "Bir avukatın şiddete uğraması meslek örgütü olarak bizim açımızdan başlı başına mücadele edilecek bir konudur. Avukata dönük şiddetin aslında vatandaşın adalete erişimine dönük bir saldırı olduğunu hep vurgulamaya gayret ediyoruz. Avukata dönük şiddetin asıl mağdurunun yurttaşın savunma hakkı ve adil yargılanma hakkı olduğunu hep vurgulamaya çalışıyoruz. Ancak İskenderun'da yaşanan konu artık münferit olarak bir avukata şiddet vakası değildir. İskenderun Adliyesi'nin önünde yaşanan olay maalesef ki kamu gücünün ve makam zırhının arkasına saklanmış bir hukuksuzluktur ve çok ağır bir hukuksuzluktur" dedi.

'HUKUKSUZ SARMALI İÇERİSİNDE KULLANILMIŞTIR'

İskenderun Başsavcısı'na ait makam aracının, ters yönden gitmek suretiyle Avukat Bülent Akbay'ın aracıyla karşılaştığını söyleyen TBB Başkanı Sağkan, "'Dün itibariyle dosyaya giren son görüntülerden de bugüne kadarki beyanları, beyanlarımızın doğruluğunun açıkça anlaşıldığı şekilde Bülent Bey'in aracını ters yönden karşı yönden gelmekte olan araca rağmen yol vermek üzere sağa çekmesi bir nezaket göstermesine rağmen maalesef ki başsavcının içerisinde bulunduğu aracın şoförü ve koruma polisi Avukat Bülent Bey'e saldırmış darbetmiş ve çevredekilerin 'ne yapıyorsunuz, o avukat' demesi üzerine de olay yerini terk etmişlerdir. Adliyenin önünde kamusal makama sığınılarak yapılan bir saldırıdan bahsediyoruz. Maalesef ki şunu ifade etmek isterim ki; kamu görevlilerine tanınan plaka, ruhsat yahut geçiş üstünlüğü gibi imtiyazlar bu imtiyazların kötüye kullanılması veya ego takvimi için tanınmamıştır. Bu imtiyazlar kamu görevlilerine bizzat bu şehirde güvenliği sağlayabilmek bakımından kolaylık sağlamak üzere tanınmış imtiyazlardır. Ancak görüyoruz ki  Başsavcı'nın içerisinde bulunduğu konum sebebiyle kendisine tanınan imtiyazlar, haksız olduğu bir durumda bir avukata karşı şiddet gösterecek noktada bir hukuksuz sarmalı içerisinde kullanılmıştır" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK: KONTROLLÜ ŞEKİLDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Avukat Akbay'ın darbedildiği iddialarına ilişkin İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"30.11.2023 günü sabah 08.35 sıralarında İskenderun Adliyesi ile İskenderun Teknik Üniversitesi arasında bulunan ve 25 Ekim 2023'te sivil araç trafiğine kapatılmasına karar verilen ancak düzenlemelerin halen bitmemesi nedeniyle fiili olarak sivil araçların da kullandığı çift şeritli yolda, avukat Bülent Akbay sevk ve idaresindeki araç ile yolu ortalayarak seyrettiği, görev yerine gitmeye çalışan ve içerisinde Cumhuriyet Başsavcısının da olduğu makam aracına yol vermeyerek geçişine engel olması üzerine şoför tarafından önce korna çalarak uyarılmıştır, ardından aracın makam aracı olduğu ve trafikte geçiş önceliğinin bulunduğu Bülent Akbay'a hatırlatılmıştır. Avukat Bülent Akbay'ın agresif tavırlar sergileyip hakaret ederek, bununla da yetinmeyip koruma polisine fiziki müdahalede bulunması üzerine, koruma polisi tarafından Bülent Akbay kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirilmiştir. Arbede esnasında gerek Bülent Akbay gerekse koruma polisi yaralanmıştır. Olayla ilgili olarak tartışmanın taraflarının karşılıklı birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukat Bülent Akbay hakkında 'görevini yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine alenen hakaret ve ulaşım araçlarının alıkonulması' suçlarından, koruma polisi ve araç şoförü hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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