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Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar! Aralarında zehirli türler de var

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Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar! Aralarında zehirli türler de var
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Illinois eyaletinde yılanların mevsimsel göçünü korumak için ezber bozan bir uygulamaya gidiliyor. Her yıl binlerce sürüngenin kullandığı güzergah, araç trafiğine kapatılarak tamamen yılanlara tahsis ediliyor. Aralarında zehirli türlerin de olduğu 23'ten fazla yılanın güvenli geçişi, bölgede belgeselleri aratmayan görüntüler oluşturuyor.

  • ABD'nin Illinois eyaletindeki Shawnee Ulusal Ormanı'nda bulunan 4 kilometrelik "Snake Road", her yıl on binlerce yılanın mevsimsel göçü nedeniyle yılda iki kez motorlu taşıt trafiğine kapatılıyor.
  • Yol, ABD Orman Servisi'nin 1972'den bu yana sürdürdüğü koruma programı kapsamında ilkbaharda 15 Mart-15 Mayıs, sonbaharda 1 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında trafiğe kapatılıyor.
  • Bölgede aralarında kuzey su mokaseni, bakırbaşlı yılan ve orman çıngıraklı yılanının da bulunduğu 23'ten fazla yılan türü tespit edildi.

ABD'nin Illinois eyaletindeki Shawnee Ulusal Ormanı'nda bulunan 4 kilometrelik yol, her yıl binlerce yılanın mevsimsel göçü nedeniyle iki kez araç trafiğine kapatılıyor. Aralarında çıngıraklı yılanların da bulunduğu 23'ten fazla tür, bataklık ve kayalık alanlar arasında güvenli şekilde geçiş yapıyor.

YILANLARIN GÖÇÜ İÇİN YOLU KAPATIYORLAR

ABD'nin Illinois eyaletinde, halk arasında “Snake Road” (Yılan Yolu) olarak bilinen 4 kilometrelik güzergah, her yıl on binlerce sürüngenin göçüne sahne oluyor. Shawnee Ulusal Ormanı sınırları içerisindeki yol, LaRue Bataklığı ile LaRue-Pine Hills bölgesindeki kireç taşı kayalıklarını birbirine bağlıyor.

Hava sıcaklıklarının değişmesiyle birlikte iki farklı yaşam alanı arasında hareket eden yılanların araçların altında kalarak ezilmesini önlemek amacıyla güzergah, yılda iki kez motorlu taşıt trafiğine kapatılıyor.

İLKBAHAR VE SONBAHARDA GÖÇ EDİYORLAR

Yılanların hareketliliği mevsimsel sıcaklık değişimlerine bağlı olarak gerçekleşiyor. İlkbaharda havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan sürüngenler, beslenmek ve üremek için bataklık alanına ilerliyor.

Sonbaharda sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ise soğuktan korunabilecekleri derin çatlaklara sahip kireç taşı kayalıklarına geri dönüyorlar.

ABD Orman Servisi, 1972 yılından bu yana uyguladığı koruma programı kapsamında yolu ilkbaharda 15 Mart-15 Mayıs, sonbaharda ise 1 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında araç trafiğine kapatıyor.

23'TEN FAZLA YILAN TÜRÜ KAYIT ALTINA ALINDI

Bölgede bugüne kadar 23'ten fazla yılan türü tespit edildi. Bunlar arasında kuzey su mokaseni, bakırbaşlı yılan ve orman çıngıraklı yılanı gibi zehirli türler de bulunuyor.

Yol, yalnızca yılanlara değil; kurbağa, semender, kaplumbağa ve kertenkele gibi farklı canlılara da güvenli geçiş imkanı sağlıyor.

Araç trafiğine kapatıldığı dönemlerde doğaseverler güzergahı yürüyerek ziyaret edebiliyor. Ancak bölgede yaşayan hayvanlara dokunmak veya onları toplamak, federal ve eyalet yasaları kapsamında ağır cezalara tabi tutuluyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Doğanın dengesini koruyorlar, bizde olsa cahil zerzevatlar ezer gecerler

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